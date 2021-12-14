【聖誕2021】癲噹發光巴士遊港九賀聖誕　巴士站及車廂設AR打卡位贏限量版獎品

▲ 癲噹聖誕發光巴士即日起至明年1月上旬遊走港九。（大會提供相片）

追巴士打卡現成為市民的日常活動，九巴獨家廣告代理Asiaray（雅仕維）也炮製自家打卡熱潮，即日起至2022年1月13日舉行「陪您區區過聖誕」，邀請了5位本地知名插畫師聯乘合作，包括癲噹（Din Dong）、Felix Ip、Vivian Ho、Zoie Lam及塵阿力，為大會發光巴士（巴士光年）及5個廣告客戶設計巴士及/或巴士站廣告，全天候向市民傳遞節日氣氛，並推廣本地原創藝術。

5位本地知名插畫師聯乘合作的巴士及巴士站廣告，包括「Asiaray巴士光年x癲噹」、「華潤怡寶飲料 x Felix Ip」、「OneDegree x Vivian Ho」、「foodpanda x Zoie Lam」、「勞工署青年就業起點x Zoie Lam」及「凝皓教育林溢欣 x 塵阿力」。

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其中「Asiaray巴士光年x癲噹」是雙層全車發光主題巴士，全車都是打卡位，即日起至12月16日是九巴104線，來回堅尼地城至深水埗白田邨，而12月17至23日由九巴110線接力，行走筲箕灣至尖沙咀（循環線），之後12月24日至1月上旬則不指定路線。

▲ 「Asiaray巴士光年x癲噹」全車發光巴士的行走日期及巴士站位置。（大會提供）

巴士站及巴士車廂廣告更注入了AR元素，只要利用手機掃描指定巴士站廣告或椅背廣告上的二維碼，便能欣賞聖誕限定癲噹動畫。

而癲噹巴士站廣告，會出現在尖沙咀、油麻地、旺角、荃灣及沙田的6個地點，當捕捉到指定巴士站廣告時，只須用手機掃描廣告上二維碼，然後將手機鏡頭對準廣告中間的鐘樓，便會出現癲噹聖誕限定神秘彩蛋3D動畫！

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而巴士車廂內一樣有驚喜，乘客可利用手機掃描指定巴士車廂椅背廣告上的二維碼，透過AR面容追蹤技術，就會於手機上見到可愛癲噹依偎在玩家肩上，可以自拍或錄影。

此外，大家只要集齊指定的巴士及巴士站廣告相片上載至官方遊戲頁面，或在12月25日聖誕節零時零分拍下九巴巴士站的電子顯示屏所播放的聖誕祝福片段，並上載至巴士光年Facebook專頁，即有機會贏取限量「巴士光年 x 癲噹 x PAPERY限量聖誕版口罩套」。

▲ Asisray x 癲噹聖誕版Sticker。（大會提供相片）

而巴士光年Facebook專頁亦會出帖文玩遊戲，有機會贏取「巴士光年x癲噹限量聖誕版1:76巴士模型」。此外，大家亦可到活動網頁下載癲噹為巴士光年聯乘設計的聖誕版Sticker，向親友傳遞聖誕祝福。

「陪您區區過聖誕」2021活動詳情

日期︰即日起至2022年1月13日

參與插畫師︰癲噹（Din Dong）、Felix Ip、Vivian Ho、Zoie Lam及塵阿力

1. 聖誕打卡大行動

日期︰即日起至2022年1月2日

詳情︰集齊並上傳任何5款指定巴士或巴士站廣告的正確相片到官方遊戲頁面，最快成功登記兼相片正確的150位參加者，每位可獲「巴士光年 x 癲噹 x PAPERY限量聖誕版口罩套」兩個。

2. 巴士光年 x癲噹聖誕Sticker

日期︰即日起至2022年1月13日

3. 12‧25聖誕驚喜

日期︰2021年12月25日

詳情︰踏入12月25日聖誕正日零時零分，只要用手機拍攝九巴巴士站的電子廣告顯示幕的聖誕祝福片段（照片或片段），並上載至巴士光年Facebook專頁的指定遊戲帖文內，首20名最快完成的參加者將有機會贏取「巴士光年 x 癲噹 x PAPERY 限量聖誕版口罩套」乙個。

「陪您區區過聖誕」網站︰【按此】

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責任編輯︰林綺玲