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【多元發展】消防處成立青年團提供實用技能訓練　團員可學中式步操

社會 19:30 2021/12/14

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

消防及救護青年團今日舉行成立典禮。（政府新聞處）

消防處今日（14日）宣布成立「消防及救護青年團」，為青少年提供多元化的實用技能訓練，包括基礎滅火救援技巧、基礎急救等，亦加入國民教育元素如中式步操。

消防及救護青年團是消防處總結多年青少年工作經驗而成立，旨在加強培育青少年的正向思維、守法意識和紀律，以及團隊精神，將會提供基礎滅火救援技巧、基礎急救及消防安全知識等實用技能訓練，亦加入國民教育元素，如中式步操，以加強團員的國家觀念，團員更會獲安排與社會領袖及香港精英運動員會面交流。

消防處處長梁偉雄（第三排右六）、消防處副處長楊恩健（第三排右七）與參與學校師生代表合照。（政府新聞處）

成立典禮今日在消防及救護學院舉行，由消防處處長梁偉雄主禮，他致辭時說，處方一直積極協助推動青年發展，透過各類活動計劃，培育青少年的正向價值觀、抗逆力、合作精神及自律態度，希望他們拓闊視野，啓迪潛能。他希望透過青年團舉辦的訓練和活動，豐富青少年的學習及成長經驗，同時讓他們更了解消防處工作，吸引他們將來投身消防及救護行列。

梁偉雄又寄語團員積極參與培訓與學習活動，從中吸收課堂以外知識、認識國家發展及培養良好品格。

消防處處長梁偉雄。（政府新聞處）

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責任編輯：黃悅晴

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