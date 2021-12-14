【Omicron變種】港大團隊發現兩針復必泰或科興不足以抵抗Omicron　籲市民盡快接種第三針疫苗

▲ 團隊認為，市民應盡快接種第三針疫苗。（資料圖片）

香港大學微生物學團隊的研究發現，大部分已接種兩針復必泰和科興新冠疫苗人士所產生的血清抗體水平，不足以抵抗Omicron新變種病毒。團隊建議，於新一代能針對Omicron變種病毒的疫苗出現前，市民應盡快接種第三針疫苗。有關研究結果已被接納在醫學期刊《臨床傳染病》發表，研究的預印版已上載。

港大微生物學團隊對已打完兩針市民的血清樣本進行測試，研究兩款疫苗對Omicron變種病毒的中和能力。研究測試香港現有的兩種Omicron變種病毒，一種來自南非，另一種來自尼日利亞，實驗亦測試血清抗體對於Alpha， Bata，Delta病毒株的中和能力作為對照。



研究結果顯示，兩種疫苗接種者的血清抗體，對Omicron變種病毒的抵抗能力大幅下降。25名復必泰疫苗接種者中，只有5人的血清抗體對Omicron變種病毒有中和能力，疫苗效率大幅削弱至只有20至24%；與原始的SARS-CoV-2毒株相比較，對抗 Omicron 變體的中和抗體濃度減少36至40 倍。至於25名科興疫苗接種者的血清，稀釋10倍已無法中和Omicron 病毒。

團隊指出，研究顯示Omicron能降低疫苗的有效性，尤其是對科興疫苗，因此，已接種疫苗的人士或新冠肺炎康復患者有感染或再感染的風險，而第三劑科興疫苗是否可以增強針對 Omicron 變體的抗體反應，仍有待確定。 團隊又表示，研究結果表明，下一代新冠疫苗的設計應考慮覆蓋Omicron變種病毒，市民亦需要接種第三劑疫苗來增強針對Omicron的抗體反應。

▲ Omicron變種病毒在混合科興疫苗接種者的血清之後依然有毒性，有明顯的細胞病變作用。（港大圖片）

▲ 原始的SARS-CoV-2病毒在混合科興疫苗接種者的血清之後毒性大幅減弱，沒有觀察到細胞病變作用，細胞沒有死亡。（港大圖片）

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責任編輯：黃悅晴