【聖誕禮物】 蝸居必買實用廚具家品　3合1氣炸鍋+智能煮磨機+高速攪拌機

▲ 身為家品控的你，不能錯過以下必買實用廚具家品。

交換聖誕禮物，除了可以買搞笑創意用品外，亦可選擇實用廚具家品。TOPick為你整合多款電器家品，零送禮靈感的你，不妨參考以下建議!

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Rasonic即熱水機

以墨綠色為主調，配上金色按鈕及環繞品牌的圓圈，設計中性，適合男女用家。只需3秒，即可將室溫水加熱至接近沸騰，更設有70°C以及室溫水三種選擇，而且方便清洗。

建議零售價：HK$788

銷售點：各大百貨公司

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Rasonic智能煮磨機

設計小巧輕便，外觀日系簡約，且配備多種功能，如烹煮及研磨、快速自動煮製、保護功能等。

建議零售價：HK$638

銷售點：各大百貨公司

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Tefal三合一健康蒸煮氣炸鍋

一機包辦蒸煮、烤焗、氣炸功能，以水蒸氣為加熱方式蒸煮，和以高溫零油下廚。而且慳位又實用，內置7種預設烹飪程序，輕易煮出多款健康美食。

建議零售價 HK$2,098

銷售點：豐澤電器、蘇寧電器、百老匯電器、永旺百貨、永安百貨、崇光百貨及千色CITISTORE等

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Tefal All-in-one氣炸焗爐

將燒烤及氣炸合而為一，並備9大功能及手動設定、及７款燒烤配件。具備專業熱風氣流控制及溫度技術，輕鬆進行無油煮食，能有效減少99%食物脂肪。

建議零售價 HK$1,998

銷售點：豐澤電器、蘇寧電器、百老匯電器、永旺百貨、永安百貨、崇光百貨及千色CITISTORE等

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Philips高速冷熱烹調攪拌機

攪拌和烹調兩個步驟合二為一，加上8款預設冷熱烹調模式。只需放入食材，攪拌機就會將食材加熱和煮沸，同時進行攪拌，用家毋須看火，只需一按就能碎冰，或自家製蔬果汁、蔬果沙冰、粟米汁、豆漿、濃湯、五穀粥及營養米糊。

售價：$2,198（各大百貨公司及電器店有售）

查詢：Philips客戶服務中心 2619 9663

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osim uCozy Heart愛心按摩枕

3款可愛的米奇米妮圖案甜蜜溫馨，特別針對頸肩及腰背疼痛而設計，依照人體工學原理設計的四個按摩點，能提供強而有力的雙向揉捏按摩，能有效地消除肌肉緊繃酸痛。

售價：聖誕限時優惠HK$880元（原價港幣1,280元）

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osim uMist Aroma 香薰小蒸靈

採用最先進超聲波科技及智慧型霧量調節設計，不但能有效針對性地提升周圍

環境的相對濕度來緩和乾燥空氣，亦可配合香薰精油使用，為房間增添芬芳舒心的香味，加上1.5L特大容量設計，可持續使用8小時。

售價：聖誕限時優惠HK$888元

可以HK$68元加配OSIM香薰精油薰衣草/香薰白茶（原價HK$980元）

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Miele無塵袋吸塵機Boost CX1 Cat&Dog

新型號提供極緻靈巧的操控及三重過濾設計;TrackDrive 特大滾輪設計，用家操控時可流暢馳騁及保持過程穩定；再配合Vortex 氣旋技術，透過氣旋高速分離粗糙碎屑及微塵，讓用家輕易駕馭深層潔淨力。「Cat&Dog」型號能有效過濾高達99.95% 細至0.3 微米的微塵及致敏原，更配備「渦輪塵刷」，輕易為家居進行深層清。

售價：

Boost CX1 White：HK$3,588 元

Boost CX1 Cat&Dog：HK$4,688 元

銷售點：於Miele 旗艦店、網上商店及各大指定零售點

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責任編緝：張懿慧