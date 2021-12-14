  • 21°C
香港時間 : 20211214日 (週二) 21:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩地通關】李家超率團北上商討通關細節　會上達成多方面共識並為通關細節分工

社會 20:50 2021/12/14

分享：

熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

李家超率團北上商討通關細節，會上達成多方面共識並為通關細節分工。（經濟日報資料圖片）

行政長官林鄭月娥今早（14日）前見記者，上周已提到在就兩地通關進行籌備，政務司司長李家超已率領多名高官到深圳與廣東省相關部門開會，商討落實通關安排的細節，會議將有利保安局評估陸路口岸的程序。詳情請見【下一頁

港府晚上出稿，提到政務司司長李家超今日率港府相關政策局和部門代表，在深圳與廣東省副省長張新及內地相關部門和市政府代表舉行會議，商討落實逐步有序恢復「通關」的安排細節，包括口岸協調和配合、健康碼對接、聯防聯控等工作。

李家超表示，特區政府現已進入全面落實準備有序「通關」的階段，以隨時待命為目標。

會議聚焦的問題包括口岸的檢疫流程、人流控制、「通關」口岸布局和應變安排等，對「通關」後人員往來人數逐步增加的處理方法至關重要；雙方將繼續以有效互相配合為目的，商議不同階段的落實細節。

港粵雙方會上亦積極跟進專班所聚焦的問題、聯防聯控互相配合和應變機制等，及達成多方面共識，就恢復「通關」的準備細節定下工作分配；雙方同意對口單位保持緊密溝通和全面協作，以落實「通關」細節。 

就港康碼開通至今5天，已有超過46萬人申請帳戶，雙方亦跟進轉碼及互相協助的細節，稍後會作進一步系統對接測試。

是次出席會議的內地代表由張新率領，成員包括海關總署、廣東省人民政府、深圳市人民政府及珠海市人民政府等的代表。至於港府代表由李家超率領，包括保安局局長鄧炳強、食衞局局長陳肇始、創科局局長薛永恒等。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【兩地通關】林鄭月娥：政府官員深圳開會　商討落實通關細節
今日 09:53
【兩地通關】林鄭月娥：政府官員深圳開會　商討落實通關細節
【兩地通關】林鄭月娥：若通關將設配額　當局今日起接觸業界研究
10:05 2021/12/07
【兩地通關】林鄭月娥：若通關將設配額　當局今日起接觸業界研究
【新冠疫苗】8間私營醫護機構今起可接種復必泰　聶德權指高接種率可避免通關後經常「熔斷」
15:36 2021/12/06
【新冠疫苗】8間私營醫護機構今起可接種復必泰　聶德權指高接種率可避免通關後經常「熔斷」

你可能感興趣

【兩地通關】林鄭月娥：政府官員深圳開會　商討落實通關細節
今日 09:53
【兩地通關】林鄭月娥：政府官員深圳開會　商討落實通關細節
【兩地通關】林鄭月娥：若通關將設配額　當局今日起接觸業界研究
10:05 2021/12/07
【兩地通關】林鄭月娥：若通關將設配額　當局今日起接觸業界研究
【新冠疫苗】8間私營醫護機構今起可接種復必泰　聶德權指高接種率可避免通關後經常「熔斷」
15:36 2021/12/06
【新冠疫苗】8間私營醫護機構今起可接種復必泰　聶德權指高接種率可避免通關後經常「熔斷」
疫情 林鄭月娥 政務司 保安局 健康碼 口岸 新冠肺炎疫情 陳肇始 廣東省 李家超

最高瀏覽

【一家八口】生第6胎只胖4kg零妊娠紋　33歲靚媽從不避孕︰期待下一胎
18:49 2021/12/13
【一家八口】生第6胎只胖4kg零妊娠紋　33歲靚媽從不避孕︰期待下一胎
【袁詠儀道歉】15歲魔童一句話惹怒網民被圍攻　靚靚火速發文認錯：父母之過
今日 11:30
【袁詠儀道歉】15歲魔童一句話惹怒網民被圍攻　靚靚火速發文認錯：父母之過
【CEO家教】甘比罕有偕13歲大女劉秀樺公開露面　讀最貴私校弘立書院每年逾20萬學費
18:15 2021/12/12
【CEO家教】甘比罕有偕13歲大女劉秀樺公開露面　讀最貴私校弘立書院每年逾20萬學費