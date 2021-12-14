【兩地通關】李家超率團北上商討通關細節　會上達成多方面共識並為通關細節分工

▲ 李家超率團北上商討通關細節，會上達成多方面共識並為通關細節分工。（經濟日報資料圖片）

行政長官林鄭月娥今早（14日）前見記者，上周已提到在就兩地通關進行籌備，政務司司長李家超已率領多名高官到深圳與廣東省相關部門開會，商討落實通關安排的細節，會議將有利保安局評估陸路口岸的程序。詳情請見【下一頁】

港府晚上出稿，提到政務司司長李家超今日率港府相關政策局和部門代表，在深圳與廣東省副省長張新及內地相關部門和市政府代表舉行會議，商討落實逐步有序恢復「通關」的安排細節，包括口岸協調和配合、健康碼對接、聯防聯控等工作。

李家超表示，特區政府現已進入全面落實準備有序「通關」的階段，以隨時待命為目標。

會議聚焦的問題包括口岸的檢疫流程、人流控制、「通關」口岸布局和應變安排等，對「通關」後人員往來人數逐步增加的處理方法至關重要；雙方將繼續以有效互相配合為目的，商議不同階段的落實細節。

港粵雙方會上亦積極跟進專班所聚焦的問題、聯防聯控互相配合和應變機制等，及達成多方面共識，就恢復「通關」的準備細節定下工作分配；雙方同意對口單位保持緊密溝通和全面協作，以落實「通關」細節。

就港康碼開通至今5天，已有超過46萬人申請帳戶，雙方亦跟進轉碼及互相協助的細節，稍後會作進一步系統對接測試。

是次出席會議的內地代表由張新率領，成員包括海關總署、廣東省人民政府、深圳市人民政府及珠海市人民政府等的代表。至於港府代表由李家超率領，包括保安局局長鄧炳強、食衞局局長陳肇始、創科局局長薛永恒等。

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責任編輯：陳正怡