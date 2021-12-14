【強制檢測】2個指明地方納強檢　包括2間幼兒園

▲ 2個指明地方納強檢，包括2間幼兒園。（馮漢柱攝）

政府昨晚（14日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處2個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。由於2間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，相關學校被納入強制檢測公告，已經完成新冠疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

幼兒園

任何在12月1日至12月14日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須 於12月16日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於12月18日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在12月12日至 12月14日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港九龍深水埗麗閣邨麗菊樓地下103-116及118室香港聖公會基愛幼兒學校

香港九龍長沙灣發祥街55號長沙灣社區中心5樓及天台操場香港保護兒童會長沙灣幼兒學校

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責任編輯：李榮忠