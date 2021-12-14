【港區國安法】英國發表《香港半年報告》　港府、駐港公署：堅決反對

▲ 特區政府發言人今晚表示，堅決反對報告中的多項針對特區政府的不實指控，敦促英國停止借香港事務干預國家內政。（經濟日報資料圖片）

英國政府向國會提交最新一期「香港半年報告」，特區政府發言人今晚表示，堅決反對報告中的多項針對特區政府的不實指控，敦促英國尊重國際法和國際關係基本準則，停止借香港事務干預國家內政。

特區政府發言人表示，堅決反對報告內針對完善選舉制度的失實指控，強調即將舉行的立法會選舉，具有廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性及公平競爭性，同時令「愛國者治港」原則得以全面落實

針對報告提及《港區國安法》在港實施的情況，特區政府發言人表示，市民繼續依法享有《基本法》下的權利和自由，又指《港區國安法》規定的四類危害國家安全的罪行定義嚴謹，奉公守法的人士不會誤墮法網；又強調當局的執法行動，與涉案者的政治立場、背景或職業無關。

對於報告關注香港特區的檢控決定和司法獨立性，特區政府發言人表示，檢控工作由律政司主管，不受任何干涉，檢控決定亦不涉及任何政治考慮；而法官在行使其司法權力時，以法律為依據，別無其他考慮。

此外，外交部駐港公署發言人亦指，對於英國政府發表「香港半年報告」，表示強烈不滿和堅決反對，又予以嚴厲譴責。

發言人又質疑，英方在香港的立法會選舉前發表報告，顯然是蓄意干預香港事務、擾亂特區選舉秩序，其險惡用心昭然若揭。

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責任編輯：胡偉明