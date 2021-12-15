【5000元消費券】八達通受惠消費券　日均交易額8至11月升2倍

▲ 八達通營業及市務總監李玉兒指，受惠政府發放電子消費券，八達通在8月至11月的日均交易額較1月至7月升2倍，交易宗數亦升1.5倍。（陳梓蔚攝）

約300萬名八達通用戶明日起可領取最後一期1,000元電子消費券。八達通營業及市務總監李玉兒指，受惠政府發放電子消費券，八達通在8月至11月的日均交易額較1月至7月升2倍，交易宗數亦升1.5倍。展望來年零售市道，她預期零售業會持續復甦，港人繼續留港消費亦是利好因素。

八達通用戶最快可於明日領取餘下一期1,000元消費券，領取方法與過去無異。李玉兒昨受訪時坦言，消費券計劃完結後，八達通的使用率難免回落，但她相信過去4個月用戶已習慣電子支付，加上接受八達通支付的商戶大增，料回落幅度不會太大。

李玉兒指，受惠於消費券政策，八達通的消費額和交易筆數有明顯增加。在8月至11月期間，日均零售交易額較今年1月至7月升2倍；日均交易筆數則升1.5倍。其中餐飲、電器、家庭用品、衣服鞋履及化粧品、網購5類商戶的交易額升幅最為明顯。她以網購為例，現時已有約1,000間網店支持八達通支付，近兩個月的交易額較消費券派發升了2倍。

消費券計劃令八達通的支付點數目大增至逾13萬個，一些傳統習慣現金支付的商戶亦因計劃加入八達通，例如現時已有約1.6萬名的士司機和3,400個街市攤販接受八達通支付。不少商戶亦會透過八達通手機應用程式發放優惠，截至本月上旬，八達通手機應用程式內的電子優惠券下載次數已突破660萬次；八達通手機應用程式的下載次數亦突破300萬。

展望來年市道，李玉兒估計如疫情無大變化，以目前的趨勢推算，來年本港零售市道將持續復甦向好，加上來年港人外遊機會仍不大，估計港人仍會在港釋放消費力，進一步支八達通使用率。

來年將會是八達通25周年，李玉兒預告，八達通公司已預備於明年推出多項優惠和新服務，希望市民繼續支持八達通。

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記者：陳梓蔚