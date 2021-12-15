【加快建屋】趙式浩：政府未有果斷出手解決房屋問題　倡地產界與社會拉近距離

▲ 地產及建造界候選人趙式浩認為，地產界要與社會拉近距離，消除市民對業界的誤解。（胡偉明攝）

房屋問題纏繞本港多時，參選地產及建造界的趙式浩直言，問題在於政府過去未有果斷出手︰「球證不肯吹哨，球賽繼續在踢，鏟完又踢、踢完又鏟都無事，那就踢到大家都受傷。」

「每個人的人生都很不同，政府要做到有個置業階梯，讓每個人都有一個公平機會。」出身自富裕家庭的趙式浩，是不少人眼中的「富二代」，他接受本報專訪時坦言︰

如果我沒有這個背景出身，如果我是靠自己，（是否有能力買樓）很取決於自己有多少機會讀書。

趙式浩表示，現時不單止年輕人「上車難」，基層要「告別劏房」亦絕非易事︰「今日（輪候）上公屋已經5.9年——6年都有人說——為何會繼續上升？因為沒有興建（足夠）公屋。（基層）沒有公屋住，便要住劏房，所以要中長遠解決問題，離不開土地供應，這是重中之重。」

過去5年，我覺得（政府）當然做得不好，但我亦體諒她為何做得不好，她也有很多掣肘。

趙式浩認為，要解決問題並無魔法棒，要一步一步去做，樂見政府最近提出「北部都會區」等計劃。他補充︰「政府亦有內部問題，很多東西要拆牆鬆綁，包括行政程序，亦涉及政府內不同政策局的官僚問題。」

中央對我們商界——某程度上可能都會有更多關注——地產及建造界明白會有非常多挑戰。

趙式浩認為，地產界要與社會拉近距離，消除市民對業界的誤解，但形容未來政治氣氛更加濃厚︰「所以（當選議員）要了解政府、議會，甚至有一定政治能量，做到保護業界。」

趙強調，過去5年曾擔任義務議員助理，與不同政黨和官員已建立關係：「羅馬並非一日建成，這些關係、人脈、信任是要時間建立。」

不過，他形容其對手、地產建設商會秘書長龍漢標為人溫和，質疑是否有能力應付各方攻擊，反問︰「你找一個一直打後衞的人，去做前鋒，後衞又無人踢，那怎麼辦？」

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記者：胡偉明