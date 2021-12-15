【管制即棄塑膠】綠領行動倡禁膠梳濕紙巾　膠袋收費升至2元

▲ 綠領行動助理項目經理張建業(左)、項目經理王家智。(洪芷晴攝)

港府正籌備管制即棄塑膠，可持續發展委員會正開展「管制即棄塑膠公眾參與」諮詢。環團綠領行動認為，該文件未有具體列出所有應受規管的即棄塑膠產品，亦無交代即棄塑膠市場銷售量等數據供市民參考，未能反映立法管制即棄塑膠的迫切性。該會於今日(15日)提交意見書，提出應全面禁止的產品包括速剪店膠梳、即沖咖啡膠囊及便利雨衣等，並要求政府將膠袋收費水平由現行的0.5元提升至2元，以減少膠袋垃圾。

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港府就管制即棄塑膠作公眾諮詢，將於本月29日結束。綠領行動今日向可持續發展委員會提交意見書，提出應全面禁止的產品包括速剪店膠梳、濕紙巾等（見表）。該會助理項目經理張建業解釋，意見書中大部分塑膠產品均可找到相應替化品，例如「好多人都唔知濕紙巾有塑膠成份，但其實可以毛巾代替」，故在未來3年內應落實禁止使用。

他又指，委員會文件中未有具體列出所有應受規管的即棄塑膠產品，又未有交代即棄塑膠市場銷售量、回收量及棄置量，市民難以掌握實際情況而表達意見，期望提交意見書可予當局參考。

綠領行動又要求改善現行塑膠購物袋收費水平。根據環保署數字，2020年本港每日棄置到堆填區的膠袋垃圾達到804公噸，較2009年的681公噸升約18%。該會項目經理王家智認為，數字反映現行的收費水平「根本無阻膠袋垃圾產生，但收費水平十多年未有檢討」，促港府訂出全面禁用購物膠袋的最終目標，實施時間不應遲於2025年，而未來3年的過渡期，膠袋收費水平亦應由現行的0.5元提升至2元。

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記者：洪芷晴