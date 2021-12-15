【八達通】明年3至4月推電子印花系統　助商戶吸客

▲ 八達通明年3至4月將推電子印花系統。（資料圖片）

消費券計劃將完結，八達通營業及市務總監李玉兒指，為繼續便利用戶，維持八達通的使用率，八達通將於明年約3至4月推出電子印花系統，將商業用戶的印花儲蓄計劃電子化，統一設於八達通手機應用程式。她透露，初期合作夥伴會以飲食業為主，亦會加入市民常光顧的商戶。

消費券計劃令八達通使用率大增，下一步要想如何留住客源，李玉兒透露明年約3至4月會推出電子印花系統，吸引用戶繼續使用八達通。

李玉兒解釋，過去商戶均會推出「儲印花」計劃，但大多用卡紙和蓋印方式，八達通正籌備與這些商戶合作，將他們的「儲印花」計劃設於八達通手機應用程式內，屆時不同公司的印花亦可統一於一個應用程式存儲、查詢和使用。

李玉兒又透露，計劃初期會以飲食相關的大型商戶為合作對象，這些商戶大多為市民經常光顧的，計劃詳情將會適時公布。她相信，電子印花系統可以迎合不少中小商戶，因為他們較難有資源開設手機應用程式，八達通將會更新手機應用程式的介面，令他們更易推廣和更新優惠，為商戶增值。

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記者：陳梓蔚