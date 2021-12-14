【Omicron變種病毒】廣州天津現Omicron個案仍納來港易計劃　食衞局：參考國家衞健委所列風險地區而更新

▲ 廣州天津現Omicron個案仍納來港易計劃，食衞局指參考國家衞健委所列風險地區而更新（資料圖片）

新冠變種病毒Omicron持續擴散，內地天津市及廣州市先後發現2宗相關輸入個案，詳情請見：下一頁；不過有關地區仍未列入「回港易 / 來港易計劃下的暫不適用風險地區名單」，即當地非港人或港人仍可免檢疫來港，食物及衞生局回覆查詢指，名單上所列的地區，會適時參考國家衞健委所列的風險地區而更新，港府會繼續密切留意相關地區的疫情發展。

食物及衞生局指，衞生防護中心透過國家衞健委獲悉，天津市發現的Omicron個案由歐洲輸入，在入境閉環管理的措施下檢測所發現；相關當局正進行跟進防控工作，目前未有跡象顯示有進一步傳播。

港府亦留意到廣州市疾病預防中心公布，在廣州市發現Omicron個案，該個案入境後接受14天檢疫，以及其後轉送回家繼續隔離，全程閉環管理；相關當局正進行跟進防控工作，包括到重點場所篩查人員，相關已得結果均為陰性，而累計採集環境樣本中的陽性樣本均在患者住所所得。

被問到會否考慮將上述2地區剔除回港易／來港易計劃，局方指，會適時參考國家衞健委所列的風險地區而更新；港府會繼續密切留意相關地區的疫情發展。

就廣州首現Omicron確診個案，呼吸系統科專科醫生梁子超指患者潛伏期或長逾14天，由上海到廣州亦屬閉環管理，逾萬名曾與患者接觸的人士檢測亦呈陰性，相信社區傳播風險極低，惟仍需觀察多一、兩星期，如無新增社區或患者家人確診個案，不會影響現有通關評估。

梁子超續指，Omicron傳播速度快，惟本港疫苗接種有嚴重滯後，即使接種第三劑亦難追上疫情蔓延，形容靠催谷第三劑接種防疫是「痴人說夢」，認為本港未來3至6個月須守穩外防，爭取時間研發及接種第二代疫苗。

港大內科學系臨床教授孔繁毅認為，現時本港外防輸入措施嚴謹，認為廣州Omicron確診個案不會影響本港與內地通關，但最重要是盡快提升第三劑接種率。

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記者：鄧凱文、陳正怡