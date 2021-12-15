【港人好故事】皮廠90後舵手不願做「衰仔」　以攻代守轉型求存

▲ 瑞興皮廠扎根香港逾30年，傳到第三代白浩謙手中。（黃建輝攝）

常言道「創業難，守業更難」，瑞興皮廠扎根香港逾30年，傳到第3代白浩謙手中。這位30歲的90後接手家業7載，在行業日漸式微、定單不斷減少之際，決定以攻代守轉型求存；創立子公司The Lederer嘗試皮具生產等不同發展之餘，也設法讓瑞興保持運作、維持收支平衡。

「啲人成日都話富不過3代，去到我呢到完咗，咪即係我衰仔？只要我喺度，佢（瑞興皮廠）就會喺度。」白浩謙笑言自己好勝心強，無論如何都會堅守到底。

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大學修讀金融商業管理的白浩謙，做過銀行實習工，始終無法適應每日在辦公室久坐近8小時的工作，畢業後在家人提議下深造皮革製造；直至父親思量退休，有感多年家業就此結束非常可惜，又望幫輕父母，學成後便於2014年正式繼承瑞興皮廠生意。

白浩謙憶述，皮廠定單由2010年開始已逐漸減少，親戚們也不看好這們生意，「呢個係其中一個好大嘅動力，我唔鍾意衰俾人睇。」故他接手瑞興後除原有的製皮及賣原材料外，亦開始做材料零售，主要售予坊間的皮革工作坊，亦漸見成績。

在2015年製皮定單進一步下跌時，白浩謙便另闢新徑成立The Lederer嘗試新發展，以皮革及材料包零售、皮具生產訂製及工作坊等為主，所用之皮革部分由瑞興製造。

營辦The Lederer絕非易事，先有父母反對，後有工作室裝潢「使咗好多無謂嘅冤枉錢」，再有與合股人意見不合而拆夥；白浩謙在2016年重新主導經營，將公司由高負債轉為收支平衡，並進一步於2017年設立門市，「自己開舖成個裝修都好求其簡單，變相舖頭極快做到收支平衡」，形容之前是「吸收經驗上咗一堂，下堂就自己識得執生。」

The Lederer闖出一番成績，除了讓父母感到驚喜，白浩謙也慶幸自己沒有「丟架」，形容舒服了不少，惟認為還有很多目標未達成，未敢自滿。他又坦言，公司目前處於樽頸位，過往7年託賴不少貴人相助，所有東西都平穩上升，但今年卻不升反退，尤其人手問題最讓他頭痛。

白浩謙解釋，不單皮革師傅難請，就連設計師及跟單員均未有合適人士應徵，苦笑問「唔知啲人去晒邊」。他續稱，以前團隊完整時3至5日可做出新產品，惟目前「斷手斷腳」，就算11月已設計出袋子版型，至今也沒有任何產品製成，形容想繼續衝都沒有足夠人手支撑，生意完全無法推動。

對目前困境仍未覓到解決良方，白浩謙便趁機先「執正」公司內部基礎及管理模式，例如重新要求員工上班打卡、入紙請假以及系統化處理文件等，冀先建立好公司文化；同時又容許自己先慢下來。

他憶述，過往期望很高，長期維持繃緊，「我近呢一年先瞓得好啲，以前一晚都醒3至5次。」「推得太辛苦我覺得我會好快死，同事亦都跟唔上，咁不如先放慢啲。」待「砌好」團隊、找到機會時，以更好的方式重新出發。

「現在先係真正生意上應該搏殺嘅年齡，經歷過6至7年學習，就好似讀完小學，去到中學你就要思考點樣去搏殺，點樣繼續升大學。」白浩謙冀明年可先請夠15名同事，並向數千萬營業額進發，又望未來繼續嘗試不同發展路綫，進攻寵物及海外市場，逐步令公司茁壯成長。

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幸及時止血 單售原材料最舒服

The Lederer發展漸趨穩定的同時，家業瑞興皮廠卻在行業逐漸沒落的大環境下，不得不走到停止生產的一步，目前靠着原材料加工，仍依舊維持收支平衡。白浩謙稱，受定單大幅減少、本地化工公司倒閉及競爭條件地等種種因素影響，瑞興約於2018至19年已逐漸停止生產，改為只做原材料加工。

他坦言，當初接手當然希望可維持生產，惟事與願違，從沒想過經濟會下滑得如此恐怖，「我無可能夾硬嚟，做到無得行嘅位，我只可以咁做。」現時回看，他也會慶幸有及時止血，「現在（經濟）其實仲恐怖，好彩嗰陣有停，如果無停，我覺得現在自己捱不下去。」他亦形容，單售原材料是讓皮廠繼續運作的最舒服方式，生意額雖少，但起碼沒有輸錢，也較少困難及煩惱，故當父母在瑞興停止生產時提出關閉皮廠，他也直接阻止，無論如何都希望皮廠一直存在。

白浩謙同時尤感欣慰，父母現已完全放心將心血交予自己，可開始享受人生，待疫情完結亦可盡情旅行，笑稱「人哋問你父母做緊咩，你可以話佢哋都係返黎執頭執尾，得閒去吓旅行咁，講出嚟都好聽啲。」

談到再傳承，白浩謙也不敢輕言，形容是「漫漫長路」，又認為若有能力傳承至第4代很誇張，不會視至為目標，「不過只要我有能力，我就會繼續做，路一定難行，但幾難都會行落去。」哪怕有日離開香港，也定必帶着瑞興的名字繼續做下去。

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記者：黃小冰