【聖誕食譜】 12款簡易聖誕大餐食譜 5分鐘學識輕鬆整前菜餐湯主菜甜品
今個聖誕，不想人擠人去外面餐廳吃，不如自己煮聖誕餐！TOPick為你推介12個簡易聖誕美食食譜，無論二人燭光晚餐或開聖誕派對，都可以輕鬆預備好！
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前菜/小食/餐湯
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氣炸金沙骨
一大班朋友開派對，當然要預備份量較多又易整的小食。金沙骨可以說是零難度又快速整好的派對美食，只需要一個氣炸鍋，就可輕易做出外脆內嫩的美食。
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水原式醬醃牛仔骨
韓式牛仔骨惹味又好食，作為派對美食絕對一流。大家可以按個人喜好，將菠蘿、奇異果、香蕉等加入醬汁醃製牛仔骨，更可在聖誕燒烤派對時和親朋好友分享。
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煙三文魚焗大菇
一件鋪滿芝士、釀了餡料的大啡菇，作為聖誕大餐小吃或前菜，絕對夠壓場。而且簡單易做又好味，入廚新手都可以變廚神。
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蕃茄薯仔紅衫魚濃湯
聖誕大餐其實都可以健康，只要選對烹調電器，簡單3款材料，就可以煲出營養又滋味的開胃靚湯，新手入廚都無問題。
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主菜
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煎牛扒
想慳錢又想食餐好，正確解凍急凍牛扒的秘訣就一定要知道，加上有酒店大廚教路，煎出肉汁豐富、口感質感嫩滑7成熟牛扒就零難度。
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牛油果阿根廷青醬配煎牛扒
浪漫聖誕晚餐食譜又怎可以沒有靚牛扒?不妨來一些新鮮感，嘗試做充滿異國風情的牛油果阿根廷青醬配煎牛扒，在材料上加上薄荷葉、紅酒醋等，就已經和一般西式牛扒與別不同。
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意式番茄雞肉意粉
和小朋友開聖誕派對，怕他們吃太多煎炸食物的確，意粉的確是個好選擇。以車厘茄、大蕃茄、紅及黃燈籠椒等蔬菜入饌的番茄雞肉意粉，賣相吸引又有營養！
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明太子溫泉蛋意大利粉
意大利粉有多種口味，除了最基本的番茄肉醬、白汁意粉等，近年和風明太子意粉也大受歡迎，其實在家烹調也非常簡單！鹹鹹香香的明太子加上口感滑溜的溫泉蛋，相信都會深受大家歡迎。
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芝士肉醬千層麵
如果不知道煮什麼好，千層麵一定可以和親朋好友好好分享。千層麵內層夾上白醬或肉醬，芝士足料之餘又好味，而且做法非常簡單。
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甜品
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焗朱古力棉花糖
如果平時較少下廚的你，這款零失敗的甜品，一定可以幫到你。用焗爐將棉花糖焗至金黃色，伴以餅乾品嚐，十分滋味，相信大人小朋友都愛吃！
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朱古力杯子蛋糕
不論大型派對或二人約會，也需要甜點讓氣氛更甜蜜。只需要超市買得到的材料，簡單做朱古力杯子蛋糕，再花點心思，加上棉花糖、草莓等裝飾，既有誠意又讓人印象深刻。家長亦可和小朋友一起下廚，更可享受親子時光。
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麵包布甸
用藍莓、紅桑子及生方包就可以製作出大人小朋友都喜歡吃的麵包布甸，更可以加入朱古力粒、杏仁片、核桃及香蕉等裝飾，配上一杯聖誕特飲，色彩鮮艷，既充滿節日氣氛又可打卡。
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責任編緝：張懿慧