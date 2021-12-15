【消委會】有消費者挨疲勞轟炸硬銷購逾15萬元療程　消委會籲注意6大事項

▲ 有消費者挨疲勞轟炸硬銷購逾15萬元療程 消委會籲注意6大事項。（iStock圖片）

不少集團式經營醫療中心服務多元化，從專科、中醫、牙科、疫苗注射都有涉獵。消委會今日（15日）表示，這些醫療中心以低價或免費健康檢查作招徠，期間再推銷其他費用高昂的療程，其推銷手法令不少人跌進消費陷阱，曾有消費者投訴在職員的疲勞式轟炸及硬推銷後，總購入逾15萬元服務療程，呼籲消費者應按實際需要選用醫療服務。

消委會稱，曾有投訴個案是投訴人到某公司了解身體檢查詳情，惟抵達後被職員不停游說他購買服務，期間更施加壓力令他交出提款卡並將之沒收，最後不堪接近2小時疲勞式轟炸，答允購買價值$10,000的脫牙，及$29,080的脊醫療程，隨後10個月內更不斷被該職員力銷照腸、購買保健產品，甚至重覆購買脊醫療程等，總共消費超過15萬元。

由於投訴人本身溝通能力較弱及長期受精神問題困擾，需要定期與社工會面，在本會去信該公司後，獲回覆同意全數退款予投訴人，並直斥該公司不應針對消費者不善溝通及精神狀態上之弱點進行游說，做法屬不良營商手法。

另外亦有投訴個案為一名長者，早前被某公司電話推銷的98元脊骨檢查所吸引而進行檢查，但職員指投訴人脊骨有嚴重問題，帶她看中醫把脈及問診，及向其右膝針灸，其後需收費合共2400元，並游說她購買88000元療程，才可豁免是次費用，職員更先後經銀行提款卡及陪同投訴人到就近櫃員機提取現金支付餘額。

由於投訴人有醫療報告證明患有腦退化及認知障礙，投訴人的家人其後向本會求助，投訴該公司誇大病情再游說長者購買昂貴療程做法不合理，要求退款。經雙方調停後，該公司同意安排全數退款，但投訴人需簽署和解協議，個案獲解決。

最後消委會提醒消費者，如遇到醫療中心的宣傳推廣時，不要衝動消費，應按自身實際需要決定是否選用服務，並留意以下6個提示：

提防電話推銷過程中，有商戶聲稱與政府部門合作，呼籲市民進行體檢，惟實際與政府並無關係

不要受低價、免費體檢或試驗療程的招徠吸引，慎防商戶借機推銷其他療程，消費者毋需急於決定，或因稱聲的優惠而衝動消費

消費者可先就各種體檢套餐內容及費用多作比較，以及向家庭醫生查詢。如對私營醫療機構之牌照及規管有疑問，亦可瀏覽私營醫療機構規管辦公室網頁及查閱私營醫療機構登記冊

健康檢查前宜先聽取醫生專業評估及建議，以免進行了不必要或具入侵性的健康檢查項目，浪費金錢和時間之餘，更可能引致不必要的擔心

體檢結果／化驗報告應由醫生講解，避免非醫療專業人士錯誤解讀或誇大病情

不要盡信職員的口頭承諾，應要求將承諾記錄在單據上，及妥善保留單據，作為日後追討的憑證

最新影片推介：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐