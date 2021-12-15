【消委會】信用卡貸款實際年利率差異懸殊　逾期還款涉額外費用

▲ 信用卡貸款實際年利率差異懸殊，消委會籲切忌貪圖一時便捷。（資料圖片）

不少香港人有用信用卡消費習慣。然而消委會今日（15日）公布調查發現，不同信用卡發卡機構提供的分期付款計劃，及現金透支借貸，其實際年利率差異十分懸殊，當中以現金透支的財務費用實際年利率普遍較高，由5.9%至最高47.97%不等。

是次調查向21間發卡機構查詢有關信用卡貸款服務的資料，除2間發卡機構未有回覆外，共收集了69個貸款計劃資料，包括30個商戶分期／簽帳分期／結單分期計劃、19個現金套現分期計劃，及20個現金透支計劃，以比較各類借貸服務的條件，包括實際年利率、貸款限額、利息、手續費、行政費，以至提早或逾期還款的費用等。

分期計劃間實際年利率懸殊

不同分期計劃之間的實際年利率可以相距很大，若以套現分期計劃借貸，其實際年利率可比簽帳／結單分期高出許多。以總簽帳／月結單結欠金額為$1萬元為例，並以12個月分期還款，各簽帳分期及／或結單分期計劃的實際年利率介乎0.35%至25.39%；然而，若套現$1萬元，分12個月還款，各套現分期計劃的實際年利率則介乎1%至44.45%。

此外，9個簽帳分期或套現分期計劃會因應分期的金額，而收取不同的利息及／或手續費，6個計劃就較高貸款金額收取較低利息及／或手續費。例如向其中1間發卡機構套現$15萬元以下、$15萬元至$30萬元，以及套現$30萬元以上，每月最低手續費分別為0.23%、0.15%、0.13%；儘管借貸金額越高，手續費下降，但要支付的利息金額也更大。

免息還款期受條款約束

19間發卡機構中，有4間沒有提供免息還款期，其餘15間都會就簽帳交易提供介乎53日至87日的最長免息還款期。不過，免息還款期不一定適用於現金透支，只有5間發卡機構會為現金透支分別提供55日或56日的免息還款期，其餘計劃的利息將由透支當日起按日計算，直至持卡人全數清還透支總金額。

若屬簽帳的免息及免手續費分期計劃，或需符合特定貸款條件。例如在69個計劃中，只有6個商戶分期計劃及1個簽帳分期計劃同時免息及免手續費，但該免息免手續費的簽帳分期計劃，只適用於海外進行的外幣零售簽帳，或於本地進行有關海外旅遊的零售簽帳，並只提供6個月分期付款。

逾期還款及提早償款均涉額外費用

持卡人須準時清繳結單總結欠，否則會招致財務費用，而以現金透支的財務費用實際年利率普遍較高。以現金透支為例子，其利息多由透支當日起按日計算，以$100,000透支貸款額，月息2.62%，手續費為透支金額的3.5%，即使持卡人於透支後首個到期繳款日繳清月結單所有結欠共$106,120，但結單日與到期繳款日往往相距一段時間，故持卡人於下期月結單，仍會被收取由結單日至繳付結欠當日的利息，即需再繳付$2,620的利息，才正式繳清欠款。

若持卡人在月結單所列的「到期繳款日」或之前未能繳付「最低還款額」，除財務費用外，亦會同時被收取逾期費用。簽帳／結單分期計劃的逾期費用實際年利率介乎10.21%至44.25%，發卡機構普遍以最低還款額為計算準則，另設上限介乎$230至$350，只有2個計劃不設逾期費用。

若持卡人選擇較長的還款期，借貸成本自然會越高。舉例簽帳／套現分期$100,000，以6個月分期還款，實際年利率為5.46%，總利息及費用為$1,560；以24個月分期還款，實際年利率為6.04%，總利息及費用為$6,248；若持卡人每月只能準時繳付最低還款額，雖然可避免逾期費用，但實際年利率高達33.22%，需長逾39年才可還清相關貸款，而且總利息及費用（$247,364）更可高達總貸款金額的2.47倍。

若以信用卡作簽帳／結單分期，或套現分期後希望提早償還貸款，普遍計劃會收取手續費，若以定額計算，費用可由$150至$500不等，亦有計劃會以原貸款金額的若干百分比，或餘下還款期的手續費作計算準則。

貸款成本或包括手續費及行政費

消委會提醒，貸款成本除牽涉利息外，亦可包括相關貸款的手續費及行政費，以至逾期或提早還款所涉及的費用。即使部分計劃標榜「免息」或「免手續費」亦可能會附帶不同的條件／限制，例如設有最低交易金額及可供選擇的還款期較少等。

消委會強調，信用卡借貸看似方便，但涉及的利息可以很高，消費者切忌貪圖一時便捷，或純粹因為「免息、免手續費」等招徠便草率簽帳、套現或作現金透支，若未能準時還款，最終要承擔大額利息和逾期費用，招至本息不斷疊加，令債務越滾越大。



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記者：黃穎津