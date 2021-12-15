聖誕送禮推介　時代廣場冬日連環賞　換走法國香檳　送萬元優惠券

每到年尾，到處都響起聖誕歌，提醒各位：「又要諗聖誕禮物啦！」雖然送禮list不會比聖誕老人的長，但總要花心思和時間四出搜購，銅鑼灣時代廣場除了有各式商舖包羅林林總總送禮好物，最近還推出多重獎賞，消費即賺優惠券和法國香檳，更有免費工作坊讓你DIY貼心禮物，一站解決送禮煩惱，慳住荷包。



送你Moët & Chandon法國香檳

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Moët & Chandon期間限定店金光閃閃十分吸晴，加上多個打卡靚位，非常應節。現在起至2022年1月2日期間，只要在時代廣場city'super或Liquid Gold購買任何Moët & Chandon系列佳釀，即可以相關單據到2樓中庭Moët & Chandon End of Year effervescence期間限定店享用獨家禮品包裝服務。



另外，即日至12月24日，Happy Rewards會員於時代廣場即日電子消費滿$6,000（最多可累積三張於不同商戶之單據），亦可換領Moët & Chandon Imperial (75CL) 1支！



清酒迷召喚 必玩木枡工作坊

聖誕派對怎少得靚酒助興，時代廣場以匯聚各種酒文化的日本橫丁為主題，化身為「時代橫丁」，為各位搜羅了過百個地區的精選清酒，以及最適合送給酒迷的限量清酒杯。另外，這條新橫丁更邀請到九州佐賀車站的人氣酒場SAGA BAR進駐，提供多款清酒讓大家品嘗。同場還有由日本漫畫《神之水滴》啟發的和式洋風酒吧，給各位入手特選好酒。



除了買走，場內還有非常特別的木枡保濕器工作坊。由即日起至2022年1月2日期間，只要登記成為「Happy Rewards」會員並讚好時代廣場社交平台專頁，即可嘗試以清酒木枡製作冬日必備保濕器，送禮夠貼心！



木枡保濕器工作坊

日期：即日至2022年1月2日

時間：11am-9pm（星期一至五）

10am-10pm（星期六、日及公眾假期）

地點：5/F Shop 517-519



節日限定 送雙倍購物及美食優惠券 盡享高達$13,600回贈



冬日優惠，當然不止換走香檳，即日至2021年12月19日期間，只要在時代廣場商戶即日以電子消費每滿HK$2,000（最多可累積3於不同商戶之單據），即可享雙倍優惠券獎賞，換領$100購物優惠券2張及$50美食優惠券2張；每滿$6,000 更可換領$500購物優惠券2張，可享高達$13,000優惠券回贈！



除此之外，由12月20日至27日期間，即日電子消費滿$10,000，即額外賞你$400指定商戶現金券，包括$100 連卡佛(美妝)、LEGO、OSIM現金券(各一張)及$50 Sugarfina、Tea WG現金券(各一張)，總值$400。讓大家購買聖誕禮物給親朋好友的同時，更可以獲得更多回贈犒賞自己！

如果你使用美國運通卡購買，可享額外現金券回贈。即日至2022年1月2日期間，只要使用指定美國運通卡於時代廣場即日單一簽賬滿$2,000，即可換領$200 city'super購物禮券（只適用於時代廣場分店使用）。連同上述的優惠，即可獲得高達$13,600獎賞！提提大家每人每日只可換領一次，而且名額有限，入手要快！

Pucky限定書本型月曆

經過時代廣場都知道，商場最近亦和本地藝術家兼玩具設計師Pucky佈置了一個閃亮聖誕森林，打卡之外，大家只要在2022年1月2日或以前於商場內即日消費滿$2,000，即可換領Times Square x Sparkling Christmas by Pucky月曆套裝。如果是在星期一至四消費，更加送徽章一個！身邊有Pucky迷的話，千萬不要錯過！



*以上活動和優惠需要先於商場網站登記成為「Happy Rewards會員」，方可參與或換領獎賞。



（資料由客戶提供）