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【星座運程2022】白羊座事業好壞參半防孭鑊　情感複雜愛情有障礙

休閒消費 12:11 2021/12/15

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

白羊座的朋友，2022年無論工作或感情都要事事提防。

2022年12星座運程如何？TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2022年12星座的運勢。

另外，紫秤表示，看運程除觀察太陽星座外，亦可看上昇星座的對應，因其所對應的宮位，乃直接對應事件，是太陽星座外，另一個值得參考的資料。

占星師紫秤預測白羊座運程

今年白羊座朋友的運勢變動比較大，特別是留意情緒變化，可能對於自己的各種情感生活造成影響。

愛情：今年情感變化複雜，愛情方面可能會比較多障礙，容易忽略對方的變化，如有對象，6至7月期間，宜留意有否第三者介入，沒對象的，可能會得失對方，而失去機會。

事業：得到他人的協助，貴人相助，今年會容易提升自己，但6至8月的人事易出問題，容易背黑鍋，要盡量在年中低調，小心人事問題。入秋後，會較穩定。

財運：今年人際相處較多，交際的支持力也相對增大，但容易破財，幸好收入有所增加，相信收支得到一定平衡。

家庭：容易與女性長輩爭執，尤其在家庭方面，要特別小心與女性長輩相處。如果自己為女性，就要留意自己是否會成為家裏難相處的那位。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華

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