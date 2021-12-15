啟德一號II期　2+1梳化新潮流打造實用簡約風

香港寸金尺土，能擁有屬於自己的安樂窩確是樂事，但如何在有限空間扭轉乾坤，打造合適自己的時尚家居，就要從設計和傢俬方面入手。就好像這次帶大家參觀的啟徳一號 II 期，單位實用面積約563平方呎，戶主是一對年輕夫婦，希望住屋整體設計貫徹簡約風格，時尚實用又不佔空間，於是便找來好友兼室內設計師Calth幫忙，他利用不同的慳位設計，以及加入最新2+1梳化新概念，成功「偷位」提升室內空間實用性，實現戶主的理想生活。

▲ 全屋以簡約木系設計，營造舒適的效果。

簡約風物盡其用 木衣櫃變飯廳特色牆



Calth作為戶主多年的好友，當然對他們的需求和喜好暸如指掌。加上戶主的方向非常明確，喜好簡約木系設計，不希望有過多的裝飾佔用空間。於是Calth就決定選用多功能又慳位的傢俬，配合很多「偷位」的心思設計，例如用木板作牆身，統一屋內的格調，營造舒適的效果，並以木衣櫃作牆身間隔，成為飯廳的特色牆，同時釋出空間作衣帽間，物盡其用。

▲ 飯廳上方玩味十足的原木天花，能提升空間感之餘，更能大大提升室內視覺效果。

而飯廳上方玩味十足的原木天花，能提升空間感之餘，更能大大提升室內視覺效果，讓客飯廳分野清晰。除了空間設計外，Calth亦從傢俬着手，全部均以淺色系、多功能及慳位元素為主，再配搭簡單燈飾，貫徹全屋簡約設計，締造舒適的居所。

特大隱藏收納空間 書房秒變客房



想空間感夠大又要有大量收納空間，這是典型香港人的要求。Calth當然細心留意得到，因此特別在房間加設地台增加儲物空間，並安裝自動電鉸，方便收納物品。

▲ 書房設有多功能摺床，需要時才放下，由書房轉換成客房。

書房方面，因男戶主需要Work from Home，於是擺放了一張符合人體工學的電競椅，配合屋主要長時間伏案工作的需要，讓他能在舒適的環境工作。另外書房設有多功能摺床，需要時才放下，由書房轉換成客房。

▲ 睡房加設地台增加儲物空間，並安裝自動電鉸，方便收納物品。



梳化選擇學問多 「2+1」滿足蝸居需求



一張舒適的梳化尤如客廳的靈魂，點綴家居氣氛，又能增添生活的温度。Clath表示選擇梳化時，需要注意以下三點：



1. 尺寸、款式和顏色能否貼合家居的需要和設計風格。

2. 多功能設計。

3. 高舒適度，足夠承托護脊。



此外，Calth指現時香港的居所大多空間不足，因此三座位梳化已不合時宜，一來佔太多空間，二來中間的座位相比左右兩個座位較少人座，倒不如揀選兩座位梳化，騰出更多空間。



Clath得知屋主希望添置一張按摩椅，可以在閒時放鬆一下，於是便提出「2+1」梳化新概念，即以兩座位梳化配搭一張按摩椅，不但能用盡每一吋寶貴的空間，又能滿足戶主的需求，同時提升生活享受。

▲ 「2+1」梳化新概念，即以兩座位梳化配搭一張按摩椅，不但能用盡每一吋寶貴的空間，又能滿足戶主的需求，同時提升生活享受。

萬用梳化小天后 按摩椅以外的極致體驗



但一般的按摩椅都較龐大，要符合2+1法則，雖然花一點工夫尋找合適的產品。最後，Calth揀選了集功能與時尚於一身的OSIM 梳化小天后，充分發揮「2+1」梳化慳位配搭術。這張梳化小天后闊度約2呎，外型小巧卻不失時尚感，兼具優質梳化的設計，舒適的座位配合承托力十足的大咕𠱸，實用且不佔空間，適合大部分香港的蝸居。而且梳化小天后更跳出固有機械感按摩椅的框架，設有共15組的色調和款式配搭，適合不同風格的家居。Calth在芸芸配色中揀選淺灰色襯千鳥格，設計和諧易配搭又不會喧賓奪主，自然融入主風格中，從而提升室內的設計感。

▲ 座椅兩旁更設有的藍牙喇叭、兩個內置USB電源接口，及可拆卸的小邊桌，方便放置iPad或手提電腦，一物多用。

屋主平日喜歡「煲劇」，梳化小天后的椅背特設8種形態變化，可隨意調較傾斜度至105-120度，不論貴妃躺椅或直背，都能自由操控。座椅兩旁更設有的藍牙喇叭、兩個內置USB電源接口，及可拆卸的小邊桌，方便放置iPad或手提電腦，一物多用的貼心「多功能」設計，令戶主能擁有一個小小的家庭小劇院同時享受按摩，無間斷滿足悠閒的生活追求。

▲ 梳化小天后的椅背特設8種形態變化，可隨意調較傾斜度至105-120度，不論貴妃躺椅或直背，都能自由操控。

OSIM梳化小天后詳情 https://bit.ly/30qSirU



（特約）