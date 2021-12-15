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【星座運程2022】金牛座今年好混亂宜逐一解難　上司專橫工作壓力極大

休閒消費 12:15 2021/12/15

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

金牛座的朋友，2022年要提防專橫老細。

2022年12星座運程如何？TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2022年12星座的運勢。

另外，紫秤表示，看運程除觀察太陽星座外，亦可看上昇星座的對應，因其所對應的宮位，乃直接對應事件，是太陽星座外，另一個值得參考的資料。

占星師紫秤預測金牛座運程

金牛座的朋友，今年處於一個混亂時期，生活上有許多不協調事件、許多困難接連出現，必須小心地一個個分開解決，避免同時處理幾個問題。

愛情：今年容易找到錯誤的對象，或與現有對象發生誤會，特別要留意6月期間的水星逆行現象，由於水逆在該時期停留於金牛座，所以金牛座的溝通能力會變差，特別留意對象為風象星座（即雙子座、天秤座、水瓶座），問題更形嚴重。但亦可能會因此有短暫的曖昧。

事業：由於受到多方的不信任，以及上司的專橫，金牛座今年事業上壓力相當大，事業上的炸彈一個接着一個，要小心逐個處理，下半年後，方可緩一口氣。

財運：今年易有突發之財需要使用，而6月份的水逆時期，也可能出現比較困難的財政混亂，宜儲備應付不時之需。

家庭：如家中有同輩兄弟姐妹，容易出現爭執。如果是伴侶的話，今年會為自己帶來較大助力，可以多向對方求助。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華

星座 風水 水星逆行 塔羅

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