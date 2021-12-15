【星座運程2022】雙子座易有曖昩對象卻是無花果　事業宜謹慎六月步步為營

▲ 雙子座的朋友，2022年還是以事業為重較佳。

2022年12星座運程如何？TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2022年12星座的運勢。

另外，紫秤表示，看運程除觀察太陽星座外，亦可看上昇星座的對應，因其所對應的宮位，乃直接對應事件，是太陽星座外，另一個值得參考的資料。

占星師紫秤預測雙子座運程

由於水星與火星逆行，都會於雙子座內發生，故今年雙子座的朋友都比較起伏不定，要留意隨機應變。

愛情：雙子座今年容易有曖昧對象，但卻難成事。如果有對象的話，可能會較易出現第三者，特別要注意1月、6月及12月，都會容易出現感情問題，尤其是12月份，可能會容易一時衝動。

事業：事業方面，今年出錯機會頗多，要小心謹慎，避免錯誤，特別留意6月份最為危險。

財運：雙子座今年支出較大，特別是年尾時間，所以要控制一下。

家庭：家居方面可能會出比較多問題，所以要留意一下家居安全。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華