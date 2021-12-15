【星座運程2022】巨蟹座愛情運不俗但要留意健康　財運相當好有利佣金收入

▲ 巨蟹座的朋友，2022年的愛情和財運都相當不俗。

2022年12星座運程如何？TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2022年12星座的運勢。

另外，紫秤表示，看運程除觀察太陽星座外，亦可看上昇星座的對應，因其所對應的宮位，乃直接對應事件，是太陽星座外，另一個值得參考的資料。

占星師紫秤預測巨蟹座運程

巨蟹座的朋友，今年的健康運較差，特別要小心撞擊、意外等問題。

愛情：今年巨蟹座的愛情運不錯，特別是已有穩定關係的朋友，對方都會較為主動，如果是未有對象的，也會較易認識新對象，但留意年尾時，可能會出現感情波動，要特別留意對象的狀況。

事業：工作方面較忙，特別對從事服務業的朋友會比較有利，但夏秋之間，客人的麻煩會轉多，故此，若以經營長遠客戶為主或有合夥關係的，要小心下半年的狀況。

財運：收入方面，今年可算是相當良好的一年，特別是以佣金為主要收入的朋友，今年會較容易穫利。

家庭：家居方面的支出會較多，宜多留神家居意外的問題，或容易與鄰居發生衝突。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華