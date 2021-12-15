【消委會】30款火腿及火雞片9成屬高鈉　包括759阿信屋、超值牌

▲ 30款火腿及火雞片9成屬高鈉，包括759阿信屋、超值牌。

火腿及火雞片等加工肉類受繁忙的香港人歡迎。然而消委會今日（15日）公布一項測試結果，發現30款火腿和火雞片，9成屬高鈉，包括「759阿信屋」及「金妹牌」火腿片，長期進食會增加高血壓的風險。全部樣本亦檢出防腐劑、護色劑硝酸鹽或亞硝酸鹽，2款檢出微量塑化劑。消費者不宜視火腿火雞片等加工肉類為常吃食物。

消委會從超市、百貨公司、食品店等地方搜集了23款火腿和7款火雞片樣本，就樣本的安全及營養素含量進行測試，同時檢視了產品包裝資料。

火腿和火雞片屬加工肉類，根據食安中心的資料，每100克固體食物含超過600毫克鈉，屬於「高鈉」食物。結果發現，以每100克計，火腿樣本的平均鈉含量為937毫克，而火雞片樣本的平均鈉含量為888毫克；逾9成（28款）樣本屬「高鈉」。

「759阿信屋」火腿片鈉含量最高

鈉含量最高的火腿樣本為「759阿信屋」火腿片，每100克含1,320毫克鈉。以成年人計算，進食1片40克「759阿信屋」火腿片，已攝取528毫克鈉，便佔世衞建議成人每日攝取上限（2,000毫克鈉）的26%。

至於港人熟悉的「金妹牌」三文治火腿片，每100克亦含1,260毫克鈉，進食1份46克，已攝取579.6毫克鈉，便佔成人每日攝取上限的29%。

「Buddig」火雞片鈉含量最高

鈉含量最高的火雞片樣本為「Buddig」Oven Roasted Turkey，每100克含1,100毫克鈉；以成年人計算，進食1包56克已攝取616毫克，便佔世衞建議成人每日攝取上限（2,000毫克鈉）的31%。消費者應減少進食火腿及火雞片等加工肉類，避免長期攝入過多鈉而增加患上高血壓的風險。

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記者：陳麗娜