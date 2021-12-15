  • 22°C
香港時間 : 20211215日 (週三) 13:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【星座運程2022】獅子座情海易生疑心添隔膜　提防三個月份或失財

休閒消費 12:21 2021/12/15

分享：

熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

獅子座的朋友，要多關注愛侶，小心情海翻波。

2022年12星座運程如何？TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2022年12星座的運勢。

另外，紫秤表示，看運程除觀察太陽星座外，亦可看上昇星座的對應，因其所對應的宮位，乃直接對應事件，是太陽星座外，另一個值得參考的資料。

占星師紫秤預測獅子座運程

獅子座的朋友，今年人際運可能會較差，總有被孤立的狀態。即使在表面看似沒有問題，但往往暗地裏不小心得失朋友，宜特別加以留意。

愛情：與對象的距離較遠，容易出現隔膜，對方的人際活動比較多，自己易生疑心而爭執，特別至下半年，更易發生，宜多約會，搞好關係。

事業：工作方面，人際方面較差，如公司有人事競爭，壓力將會提升，今年宜低調，完成份內事則可，要小心別與人合夥，以免失財。

財運：財運不過不失，水星的風象逆行導致容易出現財政出錯，如與會計有關工作更要小心，而自己亦可能會因此失財，要留意1月、5月、9月三個月份。

家庭：女性家庭成員會是自己的助力，一些麻煩的問題，可向對方求助或詢問，會有一些幫助。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華

星座 風水 塔羅

最高瀏覽

【袁詠儀道歉】15歲魔童一句話惹怒網民被圍攻　靚靚火速發文認錯：父母之過
11:30 2021/12/14
【袁詠儀道歉】15歲魔童一句話惹怒網民被圍攻　靚靚火速發文認錯：父母之過
【一家八口】生第6胎只胖4kg零妊娠紋　33歲靚媽從不避孕︰期待下一胎
18:49 2021/12/13
【一家八口】生第6胎只胖4kg零妊娠紋　33歲靚媽從不避孕︰期待下一胎
【新冠肺炎】疑復陽菲傭於社區驗出N501Y變種病毒　曾訪荃灣多處須強檢
16:01 2021/12/14
【新冠肺炎】疑復陽菲傭於社區驗出N501Y變種病毒　曾訪荃灣多處須強檢