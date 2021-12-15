【星座運程2022】獅子座情海易生疑心添隔膜　提防三個月份或失財

▲ 獅子座的朋友，要多關注愛侶，小心情海翻波。

2022年12星座運程如何？TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2022年12星座的運勢。

另外，紫秤表示，看運程除觀察太陽星座外，亦可看上昇星座的對應，因其所對應的宮位，乃直接對應事件，是太陽星座外，另一個值得參考的資料。

占星師紫秤預測獅子座運程

獅子座的朋友，今年人際運可能會較差，總有被孤立的狀態。即使在表面看似沒有問題，但往往暗地裏不小心得失朋友，宜特別加以留意。

愛情：與對象的距離較遠，容易出現隔膜，對方的人際活動比較多，自己易生疑心而爭執，特別至下半年，更易發生，宜多約會，搞好關係。

事業：工作方面，人際方面較差，如公司有人事競爭，壓力將會提升，今年宜低調，完成份內事則可，要小心別與人合夥，以免失財。

財運：財運不過不失，水星的風象逆行導致容易出現財政出錯，如與會計有關工作更要小心，而自己亦可能會因此失財，要留意1月、5月、9月三個月份。

家庭：女性家庭成員會是自己的助力，一些麻煩的問題，可向對方求助或詢問，會有一些幫助。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華