【星座運程2022】處女座忌強出頭招惹麻煩事　勿嘗試測試愛侶底綫

▲ 處女座的朋友，2022年緊記：強出頭無好處。對愛侶的態度更要醒醒定定。

2022年12星座運程如何？TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2022年12星座的運勢。

另外，紫秤表示，看運程除觀察太陽星座外，亦可看上昇星座的對應，因其所對應的宮位，乃直接對應事件，是太陽星座外，另一個值得參考的資料。

占星師紫秤預測處女座運程

處女座的朋友，由於受到冥王星的影響，今年麻煩事比較多，但自身的問題，也需要反省，宜多學習，忌強出頭。

愛情：今年的愛情運受到冥王星的影響，感情運較差，如果有對象的，對象仍會盡量協調，但個人由於不願意分享，不要嘗試測試對方底，感情容易因而變差。

事業：事實方面容易因工作環境變差，所以自己工作運也相對變差，亦可能由於工作環境動盪之故，出現人手短缺而令自己工作量增多及易出錯，下半年問題尤甚。

財運：財運方面不大穩定，特別是以佣金為主的工作，由於客量減少，收入亦減少。

家庭：家人會支持自己，但亦不是甚麼事也幫到，不過盡量去聊一下，有助自己改善心情，可以面對得更好。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華