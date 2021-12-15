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【星座運程2022】天秤座事業有助力易受賞識　冬天財運轉弱宜積穀

休閒消費 12:25 2021/12/15

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

天秤座的朋友，2022年事業全力衝衝衝。

2022年12星座運程如何？TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2022年12星座的運勢。

另外，紫秤表示，看運程除觀察太陽星座外，亦可看上昇星座的對應，因其所對應的宮位，乃直接對應事件，是太陽星座外，另一個值得參考的資料。

占星師紫秤預測天秤座運程

天秤座的朋友今年運氣相對較好，雖然受到風像水星逆行的影響，但只有些小麻煩，不必擔心，無心插柳反而可得到更好的人脈關係，更容易往好的方向走。

愛情：天秤座今年容易感到孤獨，所以對愛侶的要求也多了，但若能主動表達，可以與現有對象相處得更好；至於未有對象的朋友，亦可能在上半年的時間，較容易找到對象。

事業：工作方面，容易找到支持自己的人，而客戶、合作關係也會有所提升，同時亦易受到賞識。但必須留意，在夏秋之間會有些人事問題出現，可幸的是，因此而濾走一些不適當的人，反而找到真正可以幫助自己的夥伴，有利長遠發展。

財運：上半年的財運也不錯，特別是自由業工作者，會更易找到客戶，但到冬天運勢轉弱，財運也轉弱，謹記做好準備，積穀防飢。

家庭：獲得月亮的支持，家庭運也不錯，特別是已婚人士，家庭運相處良好，倘若能更主動地提升關係，會有利於融洽相處。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華

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