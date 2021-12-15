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【星座運程2022】天蠍座有財運宜做好儲蓄規劃　情海生疑有新對象介入

休閒消費 12:27 2021/12/15

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天蠍座的朋友，2022年財運不俗，趁機會做好儲蓄規劃。

2022年12星座運程如何？TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2022年12星座的運勢。

另外，紫秤表示，看運程除觀察太陽星座外，亦可看上昇星座的對應，因其所對應的宮位，乃直接對應事件，是太陽星座外，另一個值得參考的資料。

占星師紫秤預測天蠍座運程

天蠍座的朋友今年愁善感強，工作壓力愈大，對自身愈來愈感到懷疑，宜找可以商量或幫助自己的人，協助處理，紓解情緒困擾。

愛情：現有對象可能脾氣變差，令你對這段感情感到疑惑，同時新對象亦可能介入，必須認真面對抉擇。而這一年認識的新對象，如果是舊相識的，可以嘗試發展，但如是新相識的，似乎不利長遠發展。

事業：工作方面，容易因為獨自面對太多難題，壓力變得過大，尤其在6月及9月會更明顯。要知道，自己一個人面對困難，會令人不勝負荷，易鑽牛角尖，宜找人幫助。

財運：財運今年比較好，但不容易儲蓄，嘗試調整自己的生活習慣與理財計劃，好好管理入息。

家庭：家庭關係良好，但要注意家人身體，同時，也要留意家居狀況，慎防家居意外。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華

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