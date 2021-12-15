【星座運程2022】人馬座新計劃宜仔細參詳　年中事業或有變動

▲ 人馬座的朋友，2022年即使有新計劃都不宜操之過急。

2022年12星座運程如何？TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2022年12星座的運勢。

另外，紫秤表示，看運程除觀察太陽星座外，亦可看上昇星座的對應，因其所對應的宮位，乃直接對應事件，是太陽星座外，另一個值得參考的資料。

占星師紫秤預測人馬座運程

今年人馬座的朋友，有很多新的計劃，但可能只是白忙，宜仔細計劃，或者減少投入，會比較理想。

愛情：已有對象的，今年與愛侶關係轉差，而且會有新對象出現，特別是年中時間，但新對象只是曖昧一段時間，不宜過度投入。如本身沒有對象的，今年難有長遠發展對象，但可以擴展一下自己的人際圈子。

事業：事業方面，工作上易有人事變動，或者有機會轉換工作環境，而向來合作的人，或者客戶都會出現改變。至於變動何時出現？最大機會在5月份發生。

財運：收入或可獲一定的增長，但換來的，是更大的工作量，要做好心理準備。

家庭：與家人關係變得疏離，家人可能會有所怨言，要調整時間，分配適當時間與家人相處。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華