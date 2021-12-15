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【以物易物】花1年半時間以物易物28次　美國女子用一根髮夾換2房大屋

親子 18:09 2021/12/15

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

花一年半時間以物易物28次，美國女子成功用一根髮夾換到大屋。

以物易物竟然可以用一根髮夾換到一間大屋！美國一名女子花了一年半時間，經歷多達28次交易，成功完成這個換屋大計，她希望再進行另一次以物易物計劃，換多一間房屋送贈有需要的人。

美國29歲、任職應用程式產品設計的女子Demi Skipper，在去年5月受疫情封城時，開始這項以物易物大計，她在TikTok分享經歷，吸引不少粉絲追蹤。最初她拿出來的只是一根髮夾，換到滑雪板、手機、手提電腦、限量版波鞋、二手車等，價值一路升級。

在以物易物期間，Skipper遇到不少困難，她曾換到一條原計預計約2萬美元（約15.6萬港元）價值的鑽石項鍊，不料珠寶店估價只得2500美元（約2萬港元）。

從一根髮夾開始以物易物。（影片截圖）

遠赴加拿大交易

她亦試過換到一張Chipotle（奇波雷墨西哥燒烤）餐廳的貴賓卡，這張卡可讓物主一年無限量免費享用食物，外加50人的晚餐，價值2萬美元（約15.6萬港元），然而不少粉絲卻批評這是最糟糕的決定，覺得她無可能找到人願意更換同等價值的物品。

有很多消極的人說這是不可能，我願意花5年時間，以達成換到大屋的目標。

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而Skipper的決心證明他們是錯的，經過數個月的搜索，她收到來一名自稱是「Chipotle最大粉絲」的電郵，居於加拿大的Alyssa女士經營一間花卉公司，並願意以4萬美元（約31萬港元）的露營車及Tesla Powerwall電池、太陽能電池板作更換。Skipper易物後亦想方設法把這輛露營車帶回美國，最終經過28次換物，她終換到位於田納西州大屋的鑰匙。

我醒來後想，這是真的嗎？我有房子，而且是用髮夾交易而來。

這間大屋有兩間睡房、一間廚房、客廳、浴室，還有一個超大的前花園，堪稱「完美」。Skipper與丈夫將會搬離他們位於三藩市的租屋，來到這間新房子。

Skipper坦言，自己最初受加拿大青年Kyle MacDonald用萬字夾換到兩層高大屋的啟發，才實踐這個計畫。她表示，希望努力再多做一次以物易物計劃，努力成為世界第一個兩次換到大屋的人，並將房屋送贈有需要的人。

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責任編輯︰王明芳

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