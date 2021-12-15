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【星座運程2022】山羊座魅力值升宜耕耘愛情　事業機會多更上層樓

休閒消費 12:31 2021/12/15

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

山羊座的朋友，2022年愛情事業兩得意，恭喜恭喜。

2022年12星座運程如何？TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2022年12星座的運勢。

另外，紫秤表示，看運程除觀察太陽星座外，亦可看上昇星座的對應，因其所對應的宮位，乃直接對應事件，是太陽星座外，另一個值得參考的資料。

占星師紫秤預測山羊座運程

山羊座的朋友，今年運氣很好，在月亮與火星的助力下，很容易得到成功，但當然要付出努力配合。

愛情：今年的魅力值上升，容易吸引情人，也容易穩定現有關係。若是初泛愛河的朋友，今年整年都適合你耕耘愛情，讓關係得以穩定發展。但山羊座的朋友，要特別留意年頭和年尾，可能會出現新對象，已有對象者，必須小心避嫌，以免情海翻波。

事業：事業發展的機會頗多，但要留意3至4月及10月後，容易出錯，必須提醒自己小心謹慎，事事再三檢視。今年若能把握機會，會令事業更上一層樓。

財運：事業可帶動財運發展，今年會有良好的增長，不過，工作量也因而增大，要注意身心平衡，工作過勞或壓力太大，也可能令身體出現毛病，盡量避免雖然搵到錢，卻要付上醫藥費的情況。

家庭：家人變得情緒化，也容易生病，所以要小心照顧，特別是家有長者的，要留意2022年11月至2023年1月的狀況。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華

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