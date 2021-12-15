【消委會】16款防水透氣外套最平$599　整體表現僅次於售$4,880外套

▲ 599元迪卡儂功能外套值4.5分，稍遜4,880元Klättermusen外套0.5分

踏入冬季，能擋風防雨又透氣舒適的多功能外套確實必不可少。消委會測試16款功能外套，售價由599元至4,880元不等，其中2款整體上獲得4.5分最高分，包括索價最高的Klättermusen，不過最便宜的迪卡儂有售外套quechua亦獲4分，與其他9款屈居第二，反映市場上有價廉物美的選擇。

消委會以4部分包括耐用度、防水度、透氣度、擋風能力及防縮水表現評估16款功能外套，其中最貴的Klättermusen，在耐用表現獲4分最佳，防水表現則稍遜Quechua、The NorthFace、Houdini等，透氣度評分則較低，只有3分，而在設計上則全獲最高分。

而最便宜的Quechua外套，防水度、防縮水及擋風能力則獲5分最優勝，各項設計上則稍遜，只有4.5分，而耐用及透氣度只有3至3.5分，整體上仍獲4分，與其他9款屈居第二。

整體而言，在防水度方面，防滲能力上除1款樣本於較低水壓測試時已出現滲漏，所有樣本的防滲能力理想，得3.5分或以上，其中5款在整體防水表現獲得最高的5分，包括Houdini、The NorthFace等。跣水表現上，1款樣本的表面被噴灑水後完全濕透，僅得1分，為中國製售2,499元的Bigpack；其餘15款樣本均獲3至4分。

在透氣度上，消委會測試於35°C恆溫條件下將布料置放於金屬板上，然後量度布料的水氣阻力，結果樣本間的表現十分懸殊，評分由1.5分至4.5分；其中1款僅獲2.5分的樣本，透氣度與其聲稱透濕率達26,000g/m²/24hr，相距甚遠，為價值4,500元的Fjällräven。

在耐用度上，1款樣本於磨擦25,000次後，面料已出現2條或以上紗線的破損，並出現褪色，僅得2.5分，為價值3,490元的Patagonia；14款樣本在防撕裂強度測試表現較弱，僅獲2.5 分或以下；至於耐洗能力方面，全部樣本經5次洗衣及乾衣後都沒出現明顯變化，同獲4.5分或以上的優異評分。所有樣本的擋風表現也十分優異。

在設計細節上，經評審員試穿並進行不同戶外活動作實測後，有5款樣本僅得2.5分或以下；而獲得5分的2款樣本皆是重量設計。此外，有9款樣本於腋下位置設拉鏈開口作通風疏氣之用，但其中2款的拉鏈較難被拉動，分別僅得2.5分及3分；有5款輕便設計的樣本則沒有該疏氣拉鏈開口。

消委會建議，消費者在選購及保養功能外套時，可留意以下貼士，包括設計輕巧的款式較適合於山徑跑動，易於攜帶及收藏；如打算到寒冷或高山地區旅遊，較保暖及厚重的3合1功能外套會更為合適；購買前應親身試穿，戴上連身帽及模擬運動時的動作，確保運動時衫身及手袖不會阻礙伸展；連身帽的大小要適中，宜有調校鬆緊的設計。

若穿上外套踩單車，外套的連身帽應能容納單車頭盔，避免把頭盔戴在外套的連身帽之上；外套腰間或下擺宜有緊身拉索，於有需要時可加強防風防水功能；應定時按產品的護理指示清洗外套，清洗時可採用溫和的洗衣粉或洗衣液，但要留意部分外套在洗滌時不適宜加入衣物柔順劑；使用洗衣機清洗可採用較柔和或洗衣時間較短的程序，洗後最好讓外套自然風乾，盡量避免使用乾衣機或用熨斗把外套弄乾。

若外套的防撥水塗層日久失效，用戶可於戶外用品店購買適用的防水噴劑，依照指示使用，以加強防水效果；及留意製造物料，如面料／內面料質感較像塑膠，相互磨擦發出的聲音會較明顯。

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記者：鄧凱文