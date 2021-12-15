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【星座運程2022】水瓶座多爛桃花感情較混亂　事業宜藉合作建人脈

休閒消費 12:33 2021/12/15

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

水瓶座的朋友，2022年不宜放縱感情，最好修心養性。

2022年12星座運程如何？TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2022年12星座的運勢。

另外，紫秤表示，看運程除觀察太陽星座外，亦可看上昇星座的對應，因其所對應的宮位，乃直接對應事件，是太陽星座外，另一個值得參考的資料。

占星師紫秤預測水瓶座運程

水瓶座的朋友，今年身體可能會比較弱，宜注意慎防外傷及腸胃問題。

愛情：今年的感情運比較混亂，無論是已有對象或未有對象的，都會變得不穩定，主因是太多曖昧的對象出現，爛桃花多，也影響了與現有對象的感情發展，特別留意1至2月、5月及9月。

事業：工作方面宜多與人合作，今年在事業上的機會，許多時候並非落在自己身上，而是落在他人身上，若能好好地多與人合作，未來或會得到他人的幫助，並可建立理想的人脈。

財運：財運方面會有意外之財，如果是賺取佣金的從業員，或者自由工作者，可能會在1月、5月較易得到好財運。

家庭：家人與自己衝突較多，小心留意溝通引來的誤會，但也可能因金錢問題與家人爭執。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華

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