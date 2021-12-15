【星座運程2022】雙魚座工作乏支持或遭背叛　年底提防墮騙局失財

▲ 雙魚座的朋友，2022年小心有人篤背脊。

2022年12星座運程如何？TOPick請來神秘學教室「紫星薈」創辦人、占星師紫秤，為大家預測2022年12星座的運勢。

另外，紫秤表示，看運程除觀察太陽星座外，亦可看上昇星座的對應，因其所對應的宮位，乃直接對應事件，是太陽星座外，另一個值得參考的資料。

占星師紫秤預測雙魚座運程

雙魚座運勢不穩定，容易出現背後的人事問題，有機會遭人背叛。

愛情：現有對象可能會出現第三者，特別是2月、5月、9月、12月，要小心處理自己的感情，如果沒有對象的話，亦可能在5月至9月會遇到已有另一半的人，或遭別人搶先一步，如果心中已有決定的話，就不要拖延了。

事業：事業上，今年並無有力的支持，反而容易因工作中的混亂，被推上前背黑鍋，謹記盡量避免出風頭，尤其要注意11至12月的水星、金星、木星逆行，可能會令自己的處境變得相當危險。

財運：財運不錯，但容易因小事失財，小心遇上騙財黨，特別要留意9月與12月。

家庭：家庭方面，上半年衝突較多，特別是已婚人士，可能會較多口角發生，容易出現冷戰，如與父母家人同住的，留意會因兩代之間的想法不同而起衝突，宜慢慢解釋溝通。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

編輯：葉翠華