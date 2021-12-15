【MIRROR成員】疑搭上《造星IV》翻版朱茵致5年情玩完　柳應廷深夜回應緋聞

▲ Jer柳應廷深夜撰文回應情變傳聞。

MIRROR成員柳應廷（Jer）於本月初被爆與圈外女友Kelly感情生變，二人更取消追蹤對方的IG，似乎5年情已經告終。在昨日（12月14日）有媒體報道，驚爆二人分手導火線是因為Jer疑搭上《全民造星IV》參賽者許寶恆（Alice）。

報道指，阿Jer擔任《全民造星IV》25強導師時，Alice主動出擊埋身，令Jer女友不滿決定斬斷5年情，而Jer於昨天深夜在IG回應事件，寫道：「這件事會影響的人實在太多太多。」

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【MIRROR成員】Jer與女友IG互相取消追蹤 兩人疑一刀兩斷結束5年情

女友IG刪相

阿Jer柳應廷與圈外女友Kelly拍拖已5年，可是在本月份被網民發現女友Kelly把二人於社交網站的合照全數刪掉，並取消追蹤阿Jer的IG帳號，因此傳出感情亮起紅燈。

但阿Jer當時否認與Kelly分手，指只是普通鬧交，並稱會努力氹返女友，不過日前Jer取消關注女友的IG，5年情似乎已告終。

▲ 柳應廷早前擔任《造星IV》25強導師。

疑朝夕相對日久生情

昨日有報道指，Jer擔任《全民追星IV》25強導師，而Alice為他的組員之一，一直視Jer為偶像的Alice即主動出擊向Jer交換電話號碼，並私下經常聯絡，有正印女友的Jer卻不懂避忌。

而正印女友Kelly知悉Jer跟《造星IV》某參賽者過從甚密，即心生疑惑，最後跟身邊人打聽後，即嬲到要嗌分手。

另外，據悉Alice本身有男朋友，但一直想跟對方分手，而她又不斷向朋友透露Jer想與女友分手，不少《全民造星IV》參賽者與ViuTV工作人員均知悉此事。

本身為文員的Alice因被指「翻版朱茵」，所以參加《全民造星IV》以來備受注目，於其中一次比賽演出「怎麼可以吃兔兔」更獲評判余迪偉讚賞。

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Jer回應緋聞

報道出街後，Jer在昨天深夜於IG限時動態回應，寫道：「請不要相信一些不實報道，這件事會影響的人實在太多太多」，似乎否認自己對女友不忠。

而Jer早前出席活動時承認與女友冷戰數天，強調不涉及第三者，並稱會努力氹回女友。Jer於上星期二（12月7日）完成MOOV Live音樂會後接受TOPick訪問時說：「我有邀請女朋友到場，但最近因爲忙於籌備演出，尚未處理感情上的事，希望集中於演出後再處理。」

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【MIRROR成員】柳應廷坦承跟女友正冷戰 Jer感慨工作感情兩難兼顧

此緋聞傳出後，有網民於Alice的社交平台留言鬧爆她，當中包括「最強小三Alice」、「做人小三知唔知醜」等。

同時，亦有人力撐Alice，當中包括「相信你，絕對不會相信扭曲報道，努力做好自己」等。