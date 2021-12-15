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【開心速遞】《愛回家》再玩二創惡搞神劇《魷魚遊戲》　「456成奇勳」驚喜現身網民大讚好笑

娛樂 11:35 2021/12/15

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《愛·回家之開心速遞》帶來一連兩集「鹹魚遊戲」。

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》不時有把社會熱話「二次創作」的劇情，在昨晚（12月14日）的《愛·回家之開心速遞》就以「鹹魚遊戲」為題惡搞今年超人氣Netflix劇《魷魚遊戲》，而且更有「港版李政宰」譚俊彥客串登場！

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昨晚《愛·回家之開心速遞》劇情講龔燁（張景淳飾）、熊樹仁（單立文飾）等同樣經濟拮据，眾人於好爸Bar喝酒訴苦期間接收到邀請參加「鹹魚遊戲」的短訊，訊息指參加者完成遊戲可贏取高額獎金。

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他們獲得鹹魚遊戲卡片、一上車就被迷暈再被帶到進行遊戲的地方，見大多接龍集團員都在場參與遊戲，眾人都穿上寫有數字編號的運動套裝，分明二創《魷魚遊戲》，造型頗為好笑。

重現魷魚遊戲

各人簽下同意書，得知成功完成所有遊戲的參賽者便可平分獎金。而且當中遊戲也惡搞《魷魚遊戲》劇情，也是玩回小時候玩的遊戲，而《愛·回家之開心速遞》的「鹹魚遊戲」就要參加者玩音樂椅爭凳仔。

不過當遊戲開始後，他們才得知輸家、逃亡者均疑被殺變「鹹魚」。結果兩輪遊戲後，倖存者只剩下龔燁、熊樹仁、Ma姐（何綺雲飾）、Rebecca（沈可欣飾）、群姐（許思敏飾）等10個人。
譚俊彥驚喜登場

昨晚一集臨尾聲，播出一眾戴上面具的「Big Boss」看著閉路電視畫面觀察著眾參加者的表現，最後有一位只看到背影的神秘人說：「我真係好期待，第二個遊戲，究竟可以點玩？」

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聽到聲線，也看到側面輪廓、高度，也就知道神秘人是譚俊彥，他會客串一連兩集的《鹹魚遊戲》。

網民大讚惡搞版《魷魚遊戲》，在TVB官方facebook專頁紛紛留言：「今集勁好睇，超好笑，好期待下一集呀！」、「456好鬼正」、「連成奇勲都出埋」等。

龔燁勇救樹仁

在今晚（12月15日）播出的劇情講龔燁、樹仁、Rebecca十位剩下來的參賽者，分別組成5人的男子隊與女子組，希望聯合起來能增加勝算。

接下來就要進行兩人為一組的遊戲，需要玩「二人三足」，眾人繼續其他遊戲，展開激烈搏鬥。可是男、女子隊分別多出一員，結果樹仁、群姐成為一組，表現極不合拍。

而樹仁在遊戲中輸了，幸獲龔燁出手相救，原來他偷聽到工作人員的秘密對話......

撰文 : TOPick柴犬出動

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