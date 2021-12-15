【不倫關係】坐月驚悉老公與妹妹出軌　人妻崩潰考慮三人一起生活

▲ 台灣一名人妻坐月時驚悉老公出軌，對象竟然是妹妹。

如果另一半的出軌對象是自己的親人，大家又能接受嗎？台灣一名人妻在坐月期間驚悉老公出軌，而對象竟然是自己的妹妹，令她大受打擊。不過人妻概嘆老公對自己非常好，而自己跟妹妹感情也很親密，遂不想放棄任何一方，正考慮是否應該三人行。

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坐月時發現老公出軌

台灣「爆料公社」昨日（14日）刊登該名人妻的投稿，她表示自己目前正在月子中心坐月，但差不多滿月可以回家。而在大約10日前的一個晚上，正當老公幫忙翻熱宵夜時，事主發現對方的手機有妹妹傳來的訊息。

內容問我老公甚麼時候回家，她（妹妹）要吃宵夜喝紅酒，還傳她新買的戰袍（我妹之前在托嬰中心工作，我請她日後幫忙照顧小孩，所以她搬來跟我們住）。

兩人互傳情慾短訊

老公回覆妹妹指當晚會留在月子中心，不會回家，然而妹妹「竟然叫我老公騙我說要回家用電腦趕工作」。事主憶述，最後老公哄妹妹說他明早就會回家，「我妹留了個生氣的貼圖並且又傳她穿情趣內衣的照片。」

翌日早上7時，老公向事主表示有工作在身，匆匆地離開了月子中心，令事主感到十分難過。之後的一段時間，事主每日都思考「接下來該走麼走？」，老公與妹妹出軌的事讓她感到崩潰，心情惡劣而且思緒混亂，亦導致母乳越來越少。

這幾天我一直壓抑著滿腔怒火觀察他們倆個，他們真的好會演戲，一個對我呵護備至、一個對我關懷至極，要不是我發現他們的事，我真的會以為自己上輩子做了甚麼好事才能夠這麼幸運，否則何德何能這麼幸福？

考慮三人行

事主慨嘆，指老公對自己真的很好，自從嫁給他之後生活無憂，「完全不必煩惱金錢，甚至對我非常的大方，我只要對一項商品多看一眼，老公就一定買給我」；另一邊廂，事主與妹妹的感情也很好，小時候父母工作忙碌，兩姊妹從小無話不談，互相照顧。而事主怎樣也想不到，兩個最愛的人竟然趁自己坐月時出軌。

其實我有慎重考慮過，是不是就大愛一點，我們三個就一起這樣生活？

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責任編輯：王明芳