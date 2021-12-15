【聲夢傳奇X青春本我】炎明熹一個月內兩度病倒　Gigi強調非關工作過勞

▲ 炎明熹解釋病倒原因。

炎明熹（Gigi）近日忙於出席《聲夢傳奇》活動以及劇集《青春本我》宣傳，上周六Gigi在演出《歡樂滿東華》後，翌日因身體不適缺席《新城》頒獎禮記招，這也是Gigi一個月第二次因病影響工作，令其粉絲擔心Gigi是否工作過勞。

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炎明熹（Gigi）與姚焯菲（Chantel）昨晚夥同其他聲夢學員錄影《勁歌金曲》，眾人為配合聖誕節主題，都換上紅色節日打扮。Gigi日前因病缺席兩項活動，早前聲夢四小花合拍MV時，炎明熹亦一臉倦容，昨晚是周日病倒後首度復工，Gigi明顯精神不少。

被問身體狀況，炎明熹指現時沒有大礙，解釋周日時因睡醒發現眼腫，不能上妝，所以沒辦法出鏡，又指自己由內雙眼皮外雙眼皮。Gigi再解說：「醫生指眼腫原因可能有好幾個，其中一個是長時間戴隱形眼鏡所致。」

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想做身體檢查

而她強調應不關工作過多，笑言自己體力非常好，可以應付工作，現時兼顧學業和工作，Gigi指不覺太多工作，經理人也分配得很好，她平日上學也可睡八小時，假日可睡足九小時，且早前完成校內考試，自覺成績有進步。

Gigi又笑道學校有免費身體檢查，自己應該去做體檢，不過日後要多抽時間去做運動或陪姑丈跑步。