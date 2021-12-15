【食用安全】內地星巴克被揭用過期食材　店員竄改保質期賣剩糕點再上架

▲ 內地星巴克被揭用過期食材，店員竄改保質期、賣剩糕點再上架。

連鎖咖啡巨頭星巴克（Starbucks）在中國內地的兩家門店被踢爆存有食品安全問題，包括使用過期食材，員工竄改保質期標籤，承諾「開封後不過夜」的糕點，翌日偷偷上架等。

據《新京報》報道，記者應聘進入無錫震澤路店星巴克門店，發現食材過期後仍被繼續使用。其中，巧克力液是門店常備食材之一，由巧克力粉兌水調製而成。據星巴克《產品開封保質期匯總表》，巧克力液在冷藏條件下，保質期為48小時，但記者店內一桶巧克力液過了保質期，卻沒有按規定報廢處理。

最新影片推介：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

記者又發現，使用過期食材在店內並非特殊情況，而是主管和店員心知肚明的慣例。記者看到擺在吧台的一壺紅茶液沒有貼保質期標籤，有調製飲品的店員解釋，「因為已經過期，就把標籤撕掉了。」

隨後，記者找到食材過期時間的紀錄，顯示桃果肉、抹茶液、奶油等食材均已過期，但店員仍照常使用製作飲品。當記者將情況反映給值班主管，對方顯然一早知情，並吩咐記者繼續使用這些過期食材。而為了「掩護」使用過期食材的行為，一些食材的保質期標籤亦常常被隨意篡改。

不過，篡改食材保質期並非這家門店的特殊操作。記者發現無錫昌興大廈門店採取同樣方法處理過期食材。門店主管更吩咐記者將前一天剩下的三明治糕點擺上櫃台繼續出售，「先賣昨天剩下的，再賣今天新進的。」

面對過期的食材，他們也是同樣的處理方法。該門店主管還吩咐臥底記者將前一天剩下的三明治糕點擺上櫃台繼續賣，「先賣昨天剩下的，再賣今天新進的」，報道亦提及店員用吧台毛巾擦垃圾桶等衛生問題。

12月13日晚，星巴克中國官方微博就事件致歉，並表示已確認媒體報導的兩家無錫門店確實存在營運操作上的違規行為。星巴克稱，已於第一時間採取行動，其中包括關閉涉事門店進行調查與整改，對內地所有星巴克門店啟動食品安全標准執行情況的全面自查等。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣