【消委會】港女士年斥約$3,100購護膚品 　近半人囤積全新貨品逾年一半淪垃圾

▲ 港女士年斥約$3,100購護膚品，近半人囤積全新貨品逾年面膜成重災

不少女士願意不惜工本花費於護膚品上，消委會調查指本港女士平均每年花費約3,100元於面部護膚品，當中以30至39歲的女士花費最高達3,500元，逾半該年齡層受訪者較多花費於價格較高的面部精華；不過消委會進行面部護膚品評價調查發現，近半受訪者有囤積逾年未開封的護膚品存貨，當中以面膜佔最多，亦有一半受訪者表明會直接棄掉產品。消委會指，消費者不應囤積大量產品而造成浪費和製造垃圾。

消委會成功訪問逾1,600位年齡介乎20至60歲的女士，發現受訪者每年平均大約花費3,100元購買面部護膚品，花費最多於購買面霜（ 61% ）、其後依次為潔面產品、面部精華、面膜、面部防曬、爽膚水、眼霜等。

按年齡分析，30至39歲的受訪者購買面部護膚品的支出最高，每年平均花費約3,500元，逾半該年齡層的受訪者表示，較多花費於價格相對較高的面部精華；相反，較年輕的受訪者（20至29歲）購買面部護膚品的支出則最低，每年平均花費約2,500元。

消委會得出31款較多受訪者選用的潔面產品、面部精華、面霜及面膜，用家評價指，在性價比最高上，面霜以Neutrogena及THE BODY SHOP獲勝、潔面產品以Cetaphil、Curél、innisfree、Sulwhasoo獲勝、 面部精華以freshThe Ordinary獲勝、面膜則以MUJI、Neutrogena及OLAY取勝。

在潔面產品方面，Neutrogena獲評4分高滿意度，但其性價比僅獲2.5分，反映用家或認為相對較物非所值；但相同品牌的面霜，其滿意度和性價比均是各品牌中最高，均是4.5分，回購意向亦不俗有4分。

至於另一涵蓋是次調查全部4類護膚品的品牌LANEIGE，各類產品的滿意度參差（由3分至4.5分），其中以面霜產品的滿意度最低，不過用家回購意向卻有4分，其性價比亦有3.5分，代表消費者純依賴品牌效應選擇全線產品並非最明智之選。

調查亦發現，受訪者選購時若優先考慮產品的聲稱功效，以及產品是否適合自己的膚質，用家的滿意度會相對較高；但選購時若以價錢為首要考慮，用家的滿意度則相對較低，故消費者選購護膚品時，切勿以價錢高低作為衡量產品優劣的主要指標。

不少消費者均有囤積護膚品的情況，近半受訪者表示擁有至少1年前購買但尚未開封的面部護膚品，當中以面膜佔最多（ 42% ）、其次為面霜（30%）、潔面產品（25%）及面部精華（17%）。當中，只有4成半的受訪者會定期檢查未開封的護膚品是否已過使用期限。

若發現護膚品已過期，受訪者或會有多於一種處理手法，例如當作一般廢物棄掉（ 49% ）、用於身體其他部位（ 38% ）、 繼續於臉上使用（25%）等。

消委會強調，倘若護膚品過了保質期／使用期限，則可能會變質甚至滋生細菌，繼續使用可能會刺激眼晴和皮膚，引起痕癢、紅腫甚至發炎等不良反應，提醒消費者使用購買已久的護膚品前，宜先檢查產品有否過期，如發現產品有異味、油水分離、有沉澱物等變質跡象，便應將產品棄掉；最理想的做法是避免不必要的「囤貨」而白白浪費金錢，同時亦不符合環保原則。

消委會於今年共接獲308宗相關投訴，內容主要包括送貨延誤，佔73宗，約100宗是懷疑假貨及貨品質素，如過期、出現過敏、包裝問題等，其次為銷售手法包括誤導。

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記者：鄧凱文