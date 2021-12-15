【打擊罪行】﻿港澳聯手破信用卡盜用案港拘5人　涉額達570萬

▲ 網絡安全及科技罪案調查科周子健高級督察現向傳媒簡報案情。（警方FB直播截圖）

警方今日（15日）表示，拘捕7人，檢獲一部電腦、2張電話卡及5部手提電話，涉嫌以欺騙手段取得財產或企圖以欺騙手段取得財產。

網絡安全及科技罪案調查科周子健高級督察指，與各警區刑事調查隊人員聯合澳門司法警察局於12月1日至10日打擊信用卡盜用騙案行動，調查發現犯罪分子用非法手段以獲取受害人信用卡資料，再利用這些信用卡在網上進行購物，包括購買名貴衣物、禮品卡及電子設備。

行動中，香港警方聯合澳門司法共拘捕16人，牽涉金額達570萬。在本港方面，共拘捕5男2女，年齡介乎21至71歲，涉嫌以欺騙手段取得財產或企圖以欺騙手段取得財產。

警方稱，近年信用卡盜用騙案有持續上升趨勢，在今年1月至10月總錄得330宗案件，損失金額達500萬元，相比去年同期185宗，上升了78.4%。

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記者：余思嵐