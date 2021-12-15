【仲裁准收費】法改會倡仲裁准收費　三種協議均設上限

▲ 法改會建議修改香港法律，撤銷禁止律師在香港及香港以外地方為仲裁結果收費並訂定架構。（陳永康攝）

法律改革委員會今日（15日）發表《與仲裁結果有關的收費架構》報告書，建議修改香港法律，撤銷禁止律師在香港及香港以外地方為仲裁結果收費並訂定架構。

報告書中建議的收費架構有三種，包括按條件，按損害賠償收費、及混合式按損害賠償收費。前者收費上限為訟費的100%，後二者則以財務利益的50%為上限。

「按條件收費」協議是指根據律師與當事人訂立的協議，當事人同意只在自己就申索或法律程序取得成果時，方向律師支付一項「成功收費」的額外費用，數額可以是雙方議定的固定金額，也可按假若在法律程序過程中沒有訂立（ORFS ），律師本應收取費用的某個百分比額外計算。

至於「按損害賠償收費」協議，指根據律師與當事人訂立的協議，律師只在當事人在有關事宜中取得「財務利益」時方可收取費用，而該費用（稱為 DBA 費用）是參照該財務利益而計算，即按當事人在仲裁程序或通過仲裁程序所取得的金錢判給或和解協議的某個百分比計算。

「混合式按損害賠償收費」協議是指根據律師與當事人訂立的協議，律師與當事人約定律師會就期間所提供的法律服務收取一定費用（通常是經折扣費用），並只在當事人在有關事宜中取得財務利益時，方可收取DBA 費用。

成功收費上限定於訟費 100%

報告書建議容許香港的仲裁使用者及其律師可以選擇為仲裁訂立 ORFS，僅限於仲裁和相關的法院程序，例如向香港法院申請撤銷或強制執行仲裁裁決，建議的改革並不擴及其他香港的法院程序。

報告書又建議，就按條件收費協議機制，訂定成功收費應參照假若没有就仲裁訂立 ORFS 的話，律師本會向當事人收取的費用（「基準」訟费），而成功收費的上限應定於該等訟費的 100%。大律師亦應受相同的 100%上限所規限。

就按損害賠償收費協議機制和混合式按損害賠償收費協議機制，報告書建議，當事人取得廣泛定義的「財務利益」，便須以該財務利益的價值為基礎，支付律師與當事人所議定的 DBA 費用，而上限應定為該財務利益的50%。

倘仲裁結束前終止 ORFS ，報告書建議相關法例應以並非盡列無遺的方式指明律師可據以終止 ORFS 的主要理由。至於應否列出當事人可在仲裁結束前終止ORFS 的法定理由，法改會認為沒此需要。當事人可終止ORFS 的理由，應按照基本合約原則與律師議定。

另外，報告書還建議，為仲裁而訂立的收費框架在關於人身傷害申索的範圍內應屬無效及不可執行；而其他提交仲裁的申索均應以相同方式處理。

除此以外，報告書還建議列出詳細並以立法形式制定的框架，為收費框架機制訂立保障措施，包括，必須以書面訂立，並由當事人簽署；律師應告知當事人取得獨立法律意見的權利；應設立最少7天的冷靜期。

法改會轄下的與仲裁結果有關的收費架構小組委員主席張清明認為，改革有必要進行，以維持及提高香港作為仲裁中心的競爭力，擴大尋求公義的渠道。他指出，提供釐定價格和收費形式的彈性，提供能夠與競爭對手相同的服務，可以維持香港主要仲裁樞紐的地位。

法改會上年12月發表諮詢文件，其後小組委員會研究多個其他司法轄區的經驗和制度，包括新加坡、英格蘭及威爾斯，澳洲、中國內地及美國，並考慮了公眾回應。



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記者：袁澍