【明星豪宅】雪姨約3000萬買入北角半山豪宅　1399呎連天台特式戶內部全公開【多圖】

▲ 富貴KOL雪姨再買入北角半山物業，獨佔全層開揚特式戶內部全公開。

人稱「富貴KOL」的雪姨（Sharon Yung）昨晚在其YouTube頻道上載新影片，分享她在一年內買下的第二間位於北角的單位，公開這個裝修前的半山天台特式戶內部。約1400呎的室內面積另外1000呎的戶台範圍，雪姨直指：「本年度最無悔嘅投資！」

雪姨於去年10月以「一炮過」的方式購已故才女林燕妮的故居，把這個位於北角寶馬山花園的單位贈予母親作禮物。數月前雪姨又再度出手，購入另一個位於北角半山的單位，並於昨晚上載最新影片，介紹該單位的間隔。

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北角半山賞海景

該單位位於北角半山某大廈的頂層，需要搭升降機到頂樓後再走上一條樓梯才到達。室內面積約1400呎，一進門見單位採光優良，單位設計以白色及淺木色為主，非常明亮。據指前業主購入單位大約4年，花費了200萬元來裝修，不過雪姨表示大部份的設計會重新打造，４個月後完成裝修會再拍片帶大家參觀。

該單位進大門後面向長型的開放式廚房，設有長型中島，雪姨指中島式的廚房是她最喜歡的廚房設計。廚房的長度與客廳相約，站十個人也不覺得擠逼。廚房分別設有一大一小的洗手盤、入牆式微波爐和焗爐。

廚房面向的就是四四正正的長方型大廳，面對著落地玻璃外的露台，外面是開揚樓景和海景，前業主在落地玻璃上方加設了投影機用來代替電視之用。

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風呂浴缸享受浸浴

客廳的右邊就是主人套房，房間內的套廁有雙人洗手盤，最吸引的是砌磚式的風呂浴缸，重拾日本旅行浸浴的感覺，雪姨更笑謂：「可以同3個男人一齊浸！」房間的另一端走往衣帽間，內部簡約只得大型開放式衣櫃及衣架。

客廳的另一邊則是客用廁所，旁邊的是前業主一對子女的房間，兩間房打通並在中間加設摺門作分間，雪姨想把房間改裝成休閒娛樂房，會加裝隔音設備、音響及梳化，另一邊想改做書房及客房。

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天台擁開揚山景

另外，在大門旁邊的位眾還有一間工人套房，內裡連著小套廁可以梳洗沖涼，雪姨直言：「呢個房間起碼大過我細個時個間房。」

自詡為「投資界無寶不落」的雪姨指單位內部平庸，之所以吸引到她購入單位，全因為在單位外面的千呎天台部份，這個北角半山極罕有的特式單位擁有整層的範圍，經過門外一條走廊後，外頭是1000呎實呎天台。

雖與毗鄰大廈相連，但同樣擁有開揚的山景，除了保留前業主留下的燒烤爐與洗手盤，雪姨表示之後會加裝圍欄增加私隱度，另外會找來設計師添置Jacuzzi、戶外影院等娛樂裝置，用作宴客之用。

根據土地註冊署資料顯示，相關單位的實用面積1,399呎，單位為三房間隔連天台，今年8月以2960萬元連雙車位售出，實用呎價2.1萬元，成交價創下該屋苑的新高。單位原業主於2016年3月以2,218萬元買入，持貨4年轉手獲利742萬元。