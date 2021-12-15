  • 22°C
香港時間 : 20211215日 (週三) 13:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好人好事】子女搭港鐵返學無帶銀包感徬徨　港媽感激好心街坊代付車資

親子 12:28 2021/12/15

分享：

熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

一對兄妹搭港鐵上學時，發現沒帶銀包而感徬徨，幸得好心人代付車資。

不少人都試過忘記帶銀包出門，昨日一名港媽在Facebook群組「將軍澳主場」發文，指子女朝早搭港鐵上學，行至港鐵站入口時才發現沒帶銀包，感到徬徨。有好心街坊見狀給錢他們搭車，港媽得知後發文感謝，並在網上尋人，望將車費還予對方。

港媽在文中指出，子女在昨日（14日）早上7時半搭港鐵上學，行至調景嶺站入口才發現沒帶銀包。見兩兄妹感到徬徨，一名女士主動詢問兩人的狀況，並給錢他們買票搭車。兄妹因趕着上學，忘記留下好心人的聯絡方式，港媽得知後發文尋人：

好多謝嗰位姐姐嘅幫忙，想睇下會唔會有機會搵返佢。

最新影片：

網民大讚街坊有愛

港媽在留言中補充，姐姐給予子女的錢足夠他們回程，望把車費還予對方，「大家都努力工作，搵錢都唔容易」。帖文引來網民回應，網民都大讚姐姐有愛心，「好人好事」、「有愛嘅靚姐姐」、「小朋友係會感到徬徨的，姐姐真係心地好好！」、「有愛心的將軍澳街坊」。

有網民建議港媽教導子女幫助其他人，「你繼續去幫其他有需要嘅人，已經係最好嘅回報」、「將愛傳下去」、「有機會幫返其他人！」。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【好人好事】獲好心業主夫妻減租$1600　兩孩單親媽感激雪中送炭︰第2次了
17:44 2021/12/10
【好人好事】獲好心業主夫妻減租$1600　兩孩單親媽感激雪中送炭︰第2次了
【好人好事】紅磡棚架工墮斃遺1歲女及滿月子　好心陪月願義務助遺孀湊B解困
12:03 2021/12/04
【好人好事】紅磡棚架工墮斃遺1歲女及滿月子　好心陪月願義務助遺孀湊B解困
【好人好事】與單親媽每周派3次愛心便當　12歲女兒送暖激勵露宿者重投社會
18:29 2021/11/18
【好人好事】與單親媽每周派3次愛心便當　12歲女兒送暖激勵露宿者重投社會

你可能感興趣

【好人好事】獲好心業主夫妻減租$1600　兩孩單親媽感激雪中送炭︰第2次了
17:44 2021/12/10
【好人好事】獲好心業主夫妻減租$1600　兩孩單親媽感激雪中送炭︰第2次了
【好人好事】紅磡棚架工墮斃遺1歲女及滿月子　好心陪月願義務助遺孀湊B解困
12:03 2021/12/04
【好人好事】紅磡棚架工墮斃遺1歲女及滿月子　好心陪月願義務助遺孀湊B解困
【好人好事】與單親媽每周派3次愛心便當　12歲女兒送暖激勵露宿者重投社會
18:29 2021/11/18
【好人好事】與單親媽每周派3次愛心便當　12歲女兒送暖激勵露宿者重投社會
網絡熱話 Facebook群組 將軍澳 調景嶺 銀包

最高瀏覽

【袁詠儀道歉】15歲魔童一句話惹怒網民被圍攻　靚靚火速發文認錯：父母之過
11:30 2021/12/14
【袁詠儀道歉】15歲魔童一句話惹怒網民被圍攻　靚靚火速發文認錯：父母之過
【一家八口】生第6胎只胖4kg零妊娠紋　33歲靚媽從不避孕︰期待下一胎
18:49 2021/12/13
【一家八口】生第6胎只胖4kg零妊娠紋　33歲靚媽從不避孕︰期待下一胎
【新冠肺炎】疑復陽菲傭於社區驗出N501Y變種病毒　曾訪荃灣多處須強檢
16:01 2021/12/14
【新冠肺炎】疑復陽菲傭於社區驗出N501Y變種病毒　曾訪荃灣多處須強檢