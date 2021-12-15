【好人好事】子女搭港鐵返學無帶銀包感徬徨　港媽感激好心街坊代付車資

▲ 一對兄妹搭港鐵上學時，發現沒帶銀包而感徬徨，幸得好心人代付車資。

不少人都試過忘記帶銀包出門，昨日一名港媽在Facebook群組「將軍澳主場」發文，指子女朝早搭港鐵上學，行至港鐵站入口時才發現沒帶銀包，感到徬徨。有好心街坊見狀給錢他們搭車，港媽得知後發文感謝，並在網上尋人，望將車費還予對方。

港媽在文中指出，子女在昨日（14日）早上7時半搭港鐵上學，行至調景嶺站入口才發現沒帶銀包。見兩兄妹感到徬徨，一名女士主動詢問兩人的狀況，並給錢他們買票搭車。兄妹因趕着上學，忘記留下好心人的聯絡方式，港媽得知後發文尋人：

好多謝嗰位姐姐嘅幫忙，想睇下會唔會有機會搵返佢。

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網民大讚街坊有愛

港媽在留言中補充，姐姐給予子女的錢足夠他們回程，望把車費還予對方，「大家都努力工作，搵錢都唔容易」。帖文引來網民回應，網民都大讚姐姐有愛心，「好人好事」、「有愛嘅靚姐姐」、「小朋友係會感到徬徨的，姐姐真係心地好好！」、「有愛心的將軍澳街坊」。

有網民建議港媽教導子女幫助其他人，「你繼續去幫其他有需要嘅人，已經係最好嘅回報」、「將愛傳下去」、「有機會幫返其他人！」。

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責任編輯︰王明芳