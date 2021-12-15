【血管堵塞】30歲男子中風送院　醫生診斷血管堵塞老血管年齡達60歲

▲ 30歲男子中風送院，被醫生診斷血管年齡達60歲。

各位知道嗎？一個人的實際年齡，並不等於身體的年齡。台灣一名三十歲男子，因中風被送院救治，其親友都驚訝於如此年輕怎麼會中風？醫生說，病人血管的年齡已達六十歲。因為血管給廢物堵塞了、老化了，若腦部血管堵塞就是腦中風，若心臟血管堵塞就導致心肌梗塞。

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據2020年一項統計顯示，本港因中風而死亡的機率高逾四成；若幸運能及時搶救，也可能會出現半身不遂的後遺症，即半邊身不能動，也不能講話，連大小便都要依賴別人幫忙。隨着年紀增長，心血管的年齡也會增長，即使原本柔軟、有彈性的血管，也會逐漸硬化，特別是因為堆滿廢物、脂肪沉積而變得狹窄，再加上缺乏運動，沒有均衡飲食，迫使心血管提早老化。

血管如同水管，一定要暢順，假如血液中的膽固醇濃度過高，就很容易堆積在動脈血管壁內層，造成硬化或血管阻塞，因此，醫生說人的衰老不由實際年齡決定，而是由血管年齡決定。血管分布人體不同角落，把身體所需的物質分送到每個部分，一旦血管堵塞了，健康就會出現危機。所以，趁身體未出現異常情況前，快快讓血管返老還童，阻止血管變得又硬又脆。每天進行適量的運動、健康的飲食和保持愉快的好心情，絕對可以幫上忙。

原文刊於《經濟日報》，原題〈讓血管返老還童〉