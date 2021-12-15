馮允謙夜闖高街鬼屋拍封面照　Jay Fung自嘲企門口已心驚

▲ Jay Fung在高街取景。

「唱作王子」馮允謙（Jay Fung）剛推出新碟《LIFE LINE》，承接碟內「吸血鬼愛情故事」系列，唱片包裝成「血包」，而唱片封面更於香港著名鬼屋拍攝，自言細膽怕鬼，站在鬼屋門外拍攝的Jay Fung一步一驚心，坦言：「早知嚟鬼屋影相，我一定Say No！」

穿著黑色大褸的Jay Fung，坐上黑色古董車拍攝，他說：「今次唱片收錄六首歌曲，除咗『吸血鬼』系列：《思念即地獄》、《因愛之罪名》和《一步一悔過》，及剛推出新歌《冬日寂寞考》廣東話及英文版，以及一首未發表過《生不逢時》。唱片第一首派台歌《思念即地獄》MV中，我坐在一部50年代古董車，剛巧今次唱片設計師都有一部古董車珍藏，便借給我拍攝，好似一個呼應，感覺更連貫。」

▲ CD包裝如血包。

唱片包裝設計非常揼本，Jay Fung說：「吸血鬼當然同『血』有關，所以包裝似『血包』，另外，因為『子彈』貫穿吸血鬼系列三步曲MV，唱片套設計成製造子彈機器。」這個設計同時寓意Jay Fung蓄勢待發，預祝他在樂壇成績百發百中。

除了造型和古董車，今次拍攝選在神秘感十足的上環高街，當Jay Fung在傳說鬼屋舊址前拍攝時心裡很害怕：「我來到先知道是鬼屋，如果一早知道肯定Say No，現在太遲啦！」他自嘲細膽怕鬼，就算在門外拍攝都心驚膽顫。

▲ 自言細膽怕鬼。

挑戰Jay Fung膽量的還有在香港駕駛，他笑說：「我17歲在加拿大已考車牌，但香港好少開車，因為道路和泊車位都好狹窄，其他車又快，所以好驚，朋友都笑我太禮讓，其他車走晒我仲未出到大路，所以不敢在香港揸車。」話雖如此，Jay Fung揚言會好好練習，並考慮買車代步，放假時帶父母遊車河。

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