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【新冠肺炎】全民接種第3劑復必泰方向正確　劉宇隆稱需要擴大疫苗覆蓋率

社會 13:09 2021/12/15

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疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，計劃全民接種第三劑疫苗的方向正確。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥昨天表示，期望可於明年1月初擴大復必泰第3劑接種計劃，不限於高風險群組，讓已接種2劑復必泰疫苗的人士可打第3劑，詳細情況會盡快召開專家會議，以增加社會防禦能力（詳情即看【下一頁】）。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（15日）接受電台訪問時表示，計劃全民接種第三劑疫苗的方向正確，最重要是擴大疫苗覆蓋率，社會應該聚焦接種疫苗可以預防感染重症。

劉宇隆指，英國Omicron疫情較南非翻一倍，來勢洶洶，再看南非的研究，發現Omicron的致病性只是Delta變種病毒的二十五分之一，雖然致病性在當地似乎較Delta低，但都不能掉以輕心，所以港府需要全民接種第三劑疫苗的方向正確，但第二針與第三針相隔時間是3個月或6個月仍是待商討，強調不需跟隨歐美國家相隔時間，審視香港的需要作決定。

提到短期內不會大規模通關。劉宇隆稱若市民太早接種加強劑，在大規模通關之前市民抗體水平已經下跌，估計冬季或春季之後才會有萬人關通，要回復每天有數十萬計通關料等到明年年底，因此現時要部署接種加強劑時間。

提到第二針與第三針相隔時間大方向。劉宇隆稱防止擴散是有時間，如果香港市民一早接種完，未是一個有規模的通關，應從大宏觀看，公共衞生政策最重要是簡單清晰，所以個人傾向第二針和第三針的相隔的時間維持6個月，因為科興疫苗是6個月，復必泰高危群組亦是6個月，如果現時倉促改為3個月等不同時間，只會令市民混亂。

劉宇隆補充指，現時重中之中是覆蓋率，等於「蛋糕麵包論」，第一、二餐未吃就吃第三餐，再查看80歲以上香港長者接近兩成接種率，所以提高長者的接種率，例如上樓或落區等，小學生亦要打，在年齡最高層及最低層均未做好，這是首要去做。又稱接種完3針科興疫苗，才等於復必泰兩針，但接種率未夠，強調社會應該聚焦接種疫苗可以預防感染重症。

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記者：余思嵐
 

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