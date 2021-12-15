【校長專欄】活用圖書教學讓學生成為Happy Learners　香港浸信會聯會小學自行設計課程增趣味

▲ 張校長認為，只要學生投入追求知識，學校就是一間真正快樂學校Happy School。

我們在多個科目設計校本課程，每個課程至少花3至6年時間功夫及心機去設計及推行。課程就是學習的核心，只要學生投入追求知識，學校就是一間真正快樂學校Happy School，也是快樂學習學校Happy Learning School。如果學生是Happy Learners, 便自然成為Fast Learners。

學校自行設計課程，可以為學生創造獨特的學習經歷，例如中文科使用圖書教學，一年級有兩本圖書由老師親自創作，一本描述有關學校的烏龜家庭，一天好奇的小龜不見了，於是龜爸爸及龜媽媽便在校園展開了尋找龜小寶的經歷，最終於校長室尋回，因為小龜正與校長共膳。學校真的於魚池旁養了數隻烏龜，也為他們改了名字，甚得低年級同學喜愛。尋找的過程讓學生認識學校不同的地方、場景，校長室也是校長與學生共膳的地點。圖書的內容既有趣又真實，學生們親身體驗圖書的故事，又怎會不喜愛呢。

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要課程改革成功，要有經驗及願意全身投入的老師，而最重要是老師都渴望設計一套為學生度身訂造的教材，學生對學習內容有感受，才會學得自然、學得愉快，才有學習成效，老師亦無須依賴坊間倒模式的教材。

我們的課程改革先由英文科做起，加入拼音及圖書教學後，不但增加了課堂的趣味，老師又會就圖書的內容及用語衍生文法教學，令到單元學習的內容更豐富。除了製作學生的單元筆記本，老師還要設計有趣及生活化的簡報、教材及課堂活動，務求讓學生喜愛學及學得懂。每個學年大約有六個單元，每個單元都滿載了老師的心血。英文科課程加了有系統的拼音課程後，學生的英語發音能力及信心有明顯進步，學生就連不認識的字詞也會放膽去拼讀。

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學校的時間表設計，也令學生學得更愉快。學術課堂主要集中在上午，下午是以活動為主的多元學習。例如星期二下午是生趣課，由學科課堂結合跨學科學習經歷，邊玩邊學，例如三年級於英文課堂學了薑餅人的故事，學生在課本內看英語，課本外透過英語指示，動手製作薑餅人。學生怎會不開心學習，透過玩，也可結合課本，才是真正快樂學習，這才是無得輸的教育。

撰文：香港浸信會聯會小學 張瑞瑜校長

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責任編輯：林卓昕