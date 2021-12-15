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【消委會】高脂火腿可增心臟病風險　10款低脂火腿及火雞片一覽

食用安全 12:24 2021/12/15

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

10款低脂火腿及火雞片一覽。

加工肉類一向受歡迎，消委會近期就檢測市面30款火腿及火腿片的營養素含量如鈉、脂肪、蛋白質、糖、防腐劑等。其中，消委會發現有10款火腿及火雞片屬於低脂（即每100克含少於3克總脂肪），大家不妨參考。

消委會指，有10款火腿及火雞片樣本屬「低脂」，沒有樣本屬於「高脂」。檢測結果顯示，火腿樣本的平均總脂肪含量為4.4克/100克；火雞片樣本的平均總脂肪含量為3.2克/100克。比起過往測試的午餐肉平均總脂肪含量18克/100克，火腿及火雞片平均總脂肪含量明顯較低。

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6款「低脂」火腿

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4款「低脂」火雞片

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消委會指出，是次測試的樣本中，以「City'super」Salaisons Bentz French Smoked Cooked Ham with Rind Half Cut的總脂肪及飽和脂肪酸含量最高，分別達13.3克/100克及4.36克/100克。最低為「荷美爾」Natural Choice Oven Roasted Deli Turkey，總脂肪僅含0.7克/100克，飽和脂肪酸僅含0.214克/100克，兩者相差甚遠。

消委會表示，長期過量攝入高脂肪食物，會增加患上多種疾病，如心臟病、肥胖病、高血壓、糖尿病及某些癌症的風險。另外，飽和脂肪酸屬於壞脂肪酸，長期過量攝入會增加血液中的壞膽固醇，影響心臟健康。

TOPick亦曾檢視市面15款常見火腿，比較其鈉含量及脂肪，並由註冊營養師陳錦生（Simon Chan）審視營養成分，推薦5款相對較低脂低鈉的火腿。

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責任編輯：楊宛茜

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