【月老】柯震東投入演出難以自控　導演九把刀 喊CUT後仍不自控狂哭

▲ 《月老》

由九把刀親自改編自己同名著作，柯震東、宋芸樺及王淨主演的台灣電影《月老》，於當地上畫不足兩周已破億票房。

《月老》在今日（12月15日）發布幕後花絮「主角篇」內，只見柯震東、王淨與宋芸樺在片中都各有情緒很重的個人哭戲，而柯震東在《月老》有場關鍵重頭戲，在花絮中他哭到眼淚鼻水直流，就連導演喊卡後仍無法自拔。

柯震東入戲深

柯震東卻表示演哭戲對他來說是很困難：「我很難演哭戲，我本身私底下也不是太愛哭的人，我不太在別人面前有悲傷的情緒。演哭戲真的要很專注，把自己心裡的那道牆去撬開給大家看到。」在花絮片內，只見九把刀嗌「cut」後，柯震東仍然哭得難以自控，可見投入角色非常深。

3位主角柯震東、宋芸樺和王淨不但在戲裡瘋狂活潑鬥嘴，年紀相近的他們私下相處也相當融洽，往往面對陌生人比較慢熱需要時間熟稔的柯震東說：「還好王淨很健談，也願意釋出善意，彼此可以很開心的聊天！」

所以可以在幕後花絮中看到柯震東會一直跟王淨大開玩笑，說她體脂肪高是和牛，故意惹怒王淨，讓旁邊一堆工作人員大笑。隨著劇情推展，兩個人開始互相傷害對方越來越嚴重，兩人演搞笑的場面時都非常放得開，相信觀眾看時亦感受到兩人歡樂的默契。

愛得刻骨銘心

柯震東在《月老》中飾演世間少有的極度純情男子，和宋芸樺之間有著刻骨銘心的愛情，王淨飾演有著悲慘遭遇卻個性開朗的可愛角色，三人在片中都各自有情緒很重的單人哭戲。

宋芸樺也提到在電影中，她和飾演阿綸的柯震東之間的情感層次很豐富：「有愛、有思念、也有很多不解。」讓觀眾在觀賞《月老》時跟著劇中主角又哭又笑！