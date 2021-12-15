【新店開幕】渝味曉宇將軍澳開第8分店 新店優惠推堂食飲品任飲

▲ 渝味曉宇在將軍澳開第8分店，更推出新店優惠。

冬天當然要會打邊爐暖身，尤其是麻辣火鍋，讓舌頭、口腔、胃部以至全身得到熱辣辣的刺激，體溫馬上提升，辣在口、暖在心！香港人今時今日毋須遠赴重慶，就可以隨時食到最道地的老火鍋，正宗重慶大紅湯底的渝味曉宇重慶老火鍋，在香港開設第8間分店，地址設於將軍澳PopCorn 2期地下G49舖 。

許多人吃火鍋都只懂追求辣度，但真正的老口味重慶火鍋，講求的是重慶火鍋的靈魂，渝味曉宇重慶老火鍋採用最地道的湯底材料，包括：精選精煉高純度牛油、重慶石柱紅辣椒、四川漢源花椒（紅花椒）、重慶江津九葉青（青花椒）、四川郫縣豆瓣醬、雲南黃口老薑等。底料會經泡浸研碎後再炒製，讓麻辣味更特出，而且全由重慶火鍋底料工廠統一煮製，再運至香港，百分百體現重慶的正宗味道。

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有別於普通的重慶火鍋店，渝味曉宇除了有必食推介九宮格麻辣大紅鍋，還有雙拼鴛鴦鍋，可以挑選大骨滋補鍋、番茄湯鍋、山珍菌湯鍋、皮蛋香菜鍋，配選普通辣大紅鍋或重慶辣大紅鍋，湯底濃郁，任選湯底每位38元起，另計醬料、茶水每位20元，每桌都有醬料車放在旁邊，可以隨時隨地添加喜歡的醬料，包括香油、醋、醬油、蒜茸。

值得一讚的是，菜品有一份或半份選擇，即使兩個人光顧，也可以嘗試多幾款菜式，必食推介有鮮鵝腸、大刀豬腰片、稻田毛肚、鮮黃喉，還有海帶苗、莆田嫩豆腐，相當吸味，愛辣者必食，而且每碟菜上都有提示時間，桌上也設有鬧鐘計時，讓食客可以進食到食材最好的口感。

打邊爐怎能少特色飲品，渝味曉宇推出4款特色飲品，每杯更有880毫升，非常大杯，必試百香果雞尾酒及生津止渴楊梅汁。

▲ 特色飲品每杯880毫升。

渝味曉宇在香港的第8家分店更推出新店精選優惠：

堂食飲品任飲（酒類飲品除外）， 優惠期由即日起至2022年1月13日

使用優惠券，可享堂食4人或以下送菜品一款，5人或以上送菜品兩款 ^ (菜品價值$88或以下)，菜品贈送優惠期由即日起至2022年1月31日。

當日首30名點選鴛鴦麻辣鍋，無論是堂食或外賣自取 (不適用於外送平台的訂單)，即可於結帳後獲贈 尚護健口健樂清新口氣珠果味薄荷一盒！（6粒裝；價值: HK$35/盒；數量有限，送完即止。） Openrice 外賣自取可享有8折優惠

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責任編輯：王明芳